La Cámara de Comercio defiende a las pymes como "centro" del crecimiento de un país y pide una normativa favorable

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, ha defendido el papel de las pequeñas y medianas empresas como "centro" del crecimiento de un país y de una economía competitiva y ha subrayado la necesidad de una normativa y un entorno favorable a su creación y consolidazación.

En un artículo de opinión titulado 'Las pymes: sistema nervioso de nuestra economía', subraya que "cualquier estrategia de liderazgo económico" debe tener a las pequeñas y medianas empresas "en el centro" y, en este sentido, defiende la necesidad de un "ecositema" que favorezca su creación y consolidación para poder tener "un país competitivo, más justo y más sostenible".

"Las pymes no son solo un pilar de nuestra economía, son el sistema nervioso del tejido productivo de nuestro país y de nuestra región. Representan más del 99,8% de las empresas en España y generan dos de cada tres empleos. En Madrid, contamos con más de 537.000 pymes que dan trabajo a más de 2,2 millones de personas, lo que supone el 74% del empleo regional", defiende el presidente de la Cámara, que subraya que alcanzar la media de trabajadores por pyme en la UE --6 frente a los 4,7 de España-- supondría generar 1,2 millones de empleos adicionales.

En esta línea, ha recalcado que ponerlas en el centro implica adoptar medidas para ello que se deben traducir en "menos trabas y más confianza, en seguridad jurídica, en racionalidad fiscal, en apoyo efectivo al crecimiento. Madrid ha avanzado mucho en esta línea". "Gracias al impulso del Gobierno regional, se ha reducido burocracia, simplificado trámites y promovido una fiscalidad más competitiva. Hoy somos una de las regiones más atractivas de Europa para invertir y emprender. Y no es casualidad", ha destacado.

En este sentido, ha destacado que estas políticas han posibilitado "un ecosistema empresarial dinámico, conectado, internacional y con una gran capacidad de transformación". "Las cifras son elocuentes: casi el 20% del PIB nacional se genera en Madrid; uno de cada cuatro euros de inversión en España llega aquí; y siete de cada diez euros de inversión extranjera directa tienen como destino nuestra región. Cada día nacen cerca de 80 nuevas empresas en Madrid y en esta comunidad se crea uno de cada cuatro empleos del país", ha añadido.

De igual forma, Asensio resalta que, en un mundo que cambia cada vez más rápido, las pymes también son "el gran motor de adaptación, de innovación y de cohesión social". "Las pymes sostienen la economía en tiempos de bonanza y la defienden cuando arrecia la tormenta. Por eso, cuidar a nuestras pymes es cuidar a la sociedad. Son el verdadero escudo social", concreta.

Al hilo, remarca que "no hay recuperación económica, no hay transformación digital ni transición verde posible sin su participación" y reclama "un entorno favorable: legislación que estimule, no que penalice; acceso a financiación; digitalización y asesoramiento real; talento y formación continua; y, sobre todo, una mirada política transversal que las reconozca como estrategia nacional".

"El futuro económico de España pasa, inevitablemente, por un nuevo "contrato social" con sus pymes. Ese contrato debe garantizar un entorno donde crecer no sea un castigo, sino un estímulo. Donde la normativa, la fiscalidad, la financiación y la formación jueguen a favor del desarrollo empresarial. Y donde la colaboración público-privada no sea una excepción, sino una regla. Porque si las pymes crecen, crece el país. Y si crecen en Madrid, crece España entera", apunta.

PREMIO

En este marco, ha recordado que el próximo 9 de julio tendrá lugar la novena edición del Premio Pyme del Año de la Comunidad de Madrid, que organiza la Cámara de Comercio de Madrid junto al Banco Santander, la Cámara de Comercio de España y el diario El País, con el apoyo institucional de la Comunidad de Madrid, con la presencia de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Unos premios que no solamente suponen un reconocimiento al éxito empresarial sino, ante todo, "un reconocimiento al valor, al valor de emprender, de arriesgar, de adaptarse, al valor de crear empleo, de generar oportunidades, de mirar más allá de lo inmediato". "Celebramos la excelencia, sí, pero también la responsabilidad, el compromiso con el talento y la capacidad de contribuir al bien común", concluye.