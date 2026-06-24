La Cámara de Comercio destaca el impacto de la Fórmula 1 en Madrid: 450 millones y 120.000 visitantes

View of “la Monumental” curve during the presentation of the Madring F1 circuit at IFEMA on June 16, 2026, in Madrid, Spain. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid ha subrayado este miércoles el impacto que el premio de Fórmula 1 que se disputará en septiembre en el circuito de Madring, en Ifema Madrid, tendrá en la región, con una repercusión económica estimada en más de 450 millones de euros y una previsión de más de 120.000 visitantes.

El presidente de la institución cameral, Ángel Asensio, ha intervenido en la inauguración este miércoles de la jornada 'La F1 como motor global en destino Madrid: su impacto en el sector hotelero', organizada por la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, AEHM, y Madrid Hospitality School.

Un encuentro que reunió a representantes institucionales, empresariales y del sector turístico para analizar el impacto económico, las oportunidades empresariales y la proyección internacional asociados a la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid y en cuya inauguración también ha intervenido el presidente de AEHM, Gabriel García Alonso.

Durante su intervención, Asensio ha destacado que la llegada de la Fórmula 1 supone una "oportunidad estratégica" para reforzar la presencia de Madrid entre las grandes ciudades internacionales del turismo, los negocios y los eventos deportivos.

"La Fórmula 1 no es un evento más. Es una palanca de aceleración y un multiplicador de todo aquello en lo que Madrid lleva años trabajando. El Gran Premio de España representa una inversión en reputación internacional, en posicionamiento global y en generación de actividad económica real", ha remarcado Ángel Asensio.

El presidente de la institución cameral ha recordado que el turismo representa cerca del 8,7% del PIB regional, genera más de 28.500 millones de euros anuales y sostiene alrededor de 300.000 empleos. Además, ha subrayado que Madrid lidera el gasto medio por turista internacional en España, con 1.964 euros por visitante, un dato que refleja el avance de la región hacia un modelo turístico de mayor valor añadido.

Tras la apertura institucional, la jornada continuó con una mesa redonda moderada por Vicente Lorente y Mar de Miguel, vicepresidenta ejecutiva de AEHM, en la que participaron el vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid, Daniel Martínez, y el director de Madring y del Gran Premio de España de Fórmula 1, Luis García Abad.

Durante el coloquio se abordaron cuestiones como el impacto del evento en la ocupación hotelera, la atracción de visitantes internacionales, la generación de negocio para las empresas madrileñas y la incorporación de Madrid al calendario de grandes ciudades anfitrionas de la Fórmula 1.

La jornada también puso de relieve las necesidades de formación y especialización profesional que plantea el crecimiento del turismo de alto impacto. En este sentido, el presidente de la Cámara ha destacado el papel de Madrid Hospitality School y de las entidades académicas y empresariales que trabajan para preparar a los profesionales que demanda el sector turístico y hotelero.

En este marco, Asensio ha vinculado además el éxito del proyecto al modelo de colaboración institucional y empresarial que ha permitido atraer el Gran Premio a Madrid. Así, ha puesto en valor el papel de Ifema Madrid, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento la capital y la Cámara de Comercio de Madrid en el desarrollo de esta iniciativa.

Desde la Cámara de Comercio de Madrid se ha subrayado así su apoyo a proyectos "que contribuyen al crecimiento económico de la región, amplían las oportunidades de negocio para el tejido empresarial madrileño y refuerzan la proyección internacional de Madrid como destino de turismo, inversión y grandes acontecimientos".