La Cámara de Comercio de Madrid acompaña a Ayuso a México junto a siete empresas madrileñas para ampliar mercados

El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Ángel Asensio - CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Ángel Asensio, ha encabezado una misión empresarial a México acompañado por siete empresas madrileñas con interés en ampliar su actividad internacional en este mercado, en el marco de la visita oficial que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, está realizando en el país.

La delegación ha estado integrada por Blackfin Europa SL, Grupo Greco Gres International SL, Jewel Studio SL, TVM SL, Very Fine Vinos SL, Coderland y Pressto Enterprises SL, compañías de sectores como tecnología, materiales de construcción, moda y complementos, consultoría, vino, desarrollo de software y servicios.

En el marco de la misión, Asensio ha participado en un encuentro empresarial en Ciudad de México, donde ha subrayado el papel de Madrid como entorno competitivo para la inversión y como puerta de entrada al mercado europeo, ha apuntado la institución cameral en un comunicado.

La cita, organizada con la colaboración de Invest in Madrid y la Cámara de Comercio de España en México, ha reunido a representantes institucionales y empresariales de ambos países, con presencia de la presidenta de la Comunidad.

Durante su intervención, el presidente de la Cámara ha señalado que "Madrid no solo quiere ser un destino para invertir, sino un socio para crecer" y ha destacado la importancia de trasladar la relación económica entre España y México a oportunidades concretas para las empresas.

En paralelo al encuentro institucional, la misión empresarial ha contado con una agenda de trabajo para facilitar el conocimiento del mercado mexicano, abrir contactos comerciales y explorar posibles vías de colaboración, mediante encuentros empresariales, reuniones institucionales y sesiones de networking.

Desde la Cámara de Comercio se ha recalcado que México es un mercado estratégico para la internacionalización de las empresas madrileñas por su tamaño, dinamismo y vinculación económica con España. Con esta misión, la institución busca reforzar su labor de acompañamiento a las compañías de la región en sus procesos de expansión internacional, mediante asesoramiento, agendas de trabajo y apoyo institucional en mercados prioritarios.

Las empresas interesadas en iniciar, consolidar o ampliar su actividad exterior pueden contar con los servicios a medida en mercados exteriores de la Cámara de Madrid, que ofrecen consultoría especializada, identificación de oportunidades de negocio, búsqueda de potenciales clientes, socios, agentes y distribuidores, y organización de agendas personalizadas en más de 50 mercados.