Cámara de Comercio de Madrid muestra su respaldo y solidaridad con la ciudadanía de Ceuta y su tejido empresarial

Cientos de personas migrantes reciben atención sanitaria de profesionales del INGESA y voluntarios de Cruz Roja, en la playa del Trampolín - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid ha expresado su respaldo a la Cámara de Comercio de Ceuta y ha reclamado la adopción de medidas urgentes ante las repercusiones económicas y sociales de la crisis fronteriza en la ciudad autónoma.

La entidad madrileña ha trasladado su solidaridad a las empresas, los autónomos y la ciudadanía ceutí, después de que el Pleno de la Cámara de Comercio de Ceuta analizara en una sesión extraordinaria la situación de excepcionalidad que atraviesa la ciudad, recoge la Cámara de Comercio de Madrid en un comunicado.

Ha señalado que los acontecimientos están teniendo un impacto económico cuantificado en "millones de euros de pérdidas y que afectan a la viabilidad de sectores como el comercio minorista, la hostelería, los servicios y el turismo".

Por ello, ha instado a las autoridades competentes a adoptar medidas de contingencia para garantizar la seguridad, restablecer la normalidad comercial y activar mecanismos económicos de urgencia que permitan recuperar la actividad en Ceuta.

La institución ha destacado asimismo la capacidad de resiliencia del tejido empresarial ceutí y ha reiterado su compromiso con el desarrollo económico de la ciudad autónoma.