La Cámara de Comercio pide investigación y responsabilidades ante el accidente de Toledo

Archivo - Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, - CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, ha subrayado la necesidad de priorización de la inversión en mantenimiento y seguridad de las infraestructuras y ha pedido que se investigue "con rigor, transparencia e independencia" lo sucedido en la colisión de dos trenes a la entrada de la estación de Urda (Toledo) y, "si se acreditan negligencias o incumplimientos", se asuman "las responsabilidades técnicas, administrativas o políticas correspondientes".

En un artículo de opinión titulado 'Las infraestructuras más valiosas son las que nos permiten llegar seguros', Asensio traslada las condolencias de la Cámara con las víctimas y sus familiares y un mensaje de apoyo y solidaridad a los heridos y afectados por esta "tragedia" ferroviaria.

El presidente de la institución cameral apunta en en el texto a la necesidad de conocer "qué ocurrió, por qué ocurrió y qué debemos hacer para evitar que vuelva a suceder". En este sentido, sitúa la seguridad y el mantenimiento de infraestructuras como obligaciones permanentes.

"El prestigio de una infraestructura no se mide solo por su extensión, su velocidad o su tecnología, sino por la confianza que ofrece a quienes la utilizan. Y esa confianza exige mantenimiento, inspección, supervisión permanente y protocolos de actuación rigurosos. Construir es una decisión estratégica; conservar en condiciones óptimas de funcionamiento y seguridad es una obligación continuada", ha argüido.

Asensio reclama que se investigue "con rigor, transparencia e independencia" cómo puede producirse "una tragedia de estas dimensiones" en un sistema que dispone de mecanismos de seguridad concebidos para prevenir accidentes y limitar sus consecuencias. "Si se identifican deficiencias, habrá que corregirlas sin demora y asumir las responsabilidades que correspondan", ha apuntado.

Igualmente, apuntado a una dimensión política por el accidente "que no se puede ignorar" para apuntar que, aunque es "prematuro atribuir responsabilidades concretas antes de conocer las causas", la "prudencia no puede convertirse en una excusa para aplazar las preguntas necesarias". "Si se acreditan negligencias o incumplimientos, deberán asumirse las responsabilidades técnicas, administrativas o políticas correspondientes", apostilla.

En su artículo, el presidente de la institución cameral alude al reciente World Infrastructure Forum celebrado en Madrid, que reunió a 400 líderes del sector de 44 países de los cinco continentes y a más de un centenar de ponentes para repensar el futuro de las infraestructuras, para subrayar que "hablar del futuro no significa pensar únicamente en nuevas construcciones, sino también en cómo cuidamos las que ya tenemos, anticipamos sus necesidades y garantizamos que sus sistemas de seguridad funcionen cuando más se necesitan".

"Los ciudadanos necesitan saber que pueden desplazarse con seguridad. La eficiencia y la competitividad importan; la vida humana está por encima de ambas", subraya Asensio, que llama a identificar "las debilidades que puedan existir y corregirlas con determinación". "Cuidar nuestras infraestructuras, mantenerlas y exigir que sus mecanismos de protección funcionen como deben es, en última instancia, una forma de cuidar a las personas. Las infraestructuras más valiosas no son las que nos permiten llegar antes, sino aquellas que nos permiten llegar seguros", finaliza.