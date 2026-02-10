La Cámara de Comercio pone en marcha el Curso Superior de Experto en Vino del Mundo

Curso Superior de Experto en Vino del Mundo - CÁMARA DE COMERCIO

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid ha puesto en marcha la primera edición del Curso Superior de Experto en Vinos del Mundo, un programa formativo de alto nivel orientado a sumilleres y profesionales del sector vitivinícola que deseen ampliar y actualizar su conocimiento global del vino.

Esta formación se integra en la oferta especializada de Madrid Hospitality School, el espacio de referencia de la Cámara para la capacitación en el sector hospitality.

El curso se desarrollará del 9 de febrero al 30 de junio de 2026,en modalidad presencial en el Campus Cámara, sede de Madrid Hospitality School, un entorno diseñado para el aprendizaje práctico y el contacto directo con la realidad profesional del sector.

En un comunicado, la Cámara de Comercio ha explicado que se trata de una propuesta de especialización y ampliación de conocimientos, dirigida a profesionales que ya dominan los fundamentos teóricos y técnicos de la sumillería.

A lo largo del programa, el alumnado recorrerá los principales territorios vitivinícolas del mundo para conocer en profundidad sus estilos, variedades, métodos de elaboración, contextos normativos y evolución en los mercados internacionales.

El enfoque es teórico-práctico, con el objetivo de que los participantes adquieran no solo conocimientos técnicos, sino también capacidad de análisis, criterio comparativo y habilidades de comunicación para la prescripción profesional del vino.

Coordinada por David Robledo, Head Sommelier y Premio Nacional de Gastronomía, la formación cuenta con la participación de destacados expertos del sector, lo que garantiza una visión actual, rigurosa y alineada con las tendencias del mercado.

El temario ofrece una visión global y comparativa de los principales territorios vitivinícolas, con un análisis detallado del Nuevo Mundo --América, Australia, Nueva Zelanda y Sudeste Asiático--, y sin dejar de lado las regiones históricas europeas como Alemania, Austria, Italia o Portugal, ni los países emergentes en la producción de vino.

Un enfoque, según la Cámara de Comercio, que permitirá al alumnado comprender la diversidad de estilos, variedades, contextos productivos y el posicionamiento de los vinos en los mercados internacionales.

Finalmente, la Cámara de Comercio de Madrid, a través de Madrid Hospitality School, ha trasladado su compromiso con una formación especializada y alineada con las necesidades reales del sector.