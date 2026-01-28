La Cámara de Comercio reconoce el liderazgo femenino en el XIX Foro Mujer y Liderazgo

El presidente de la Cámara de Comercio, Ángel Asensio, junto a Irene Prieto, CEO de ESSAE Formación y Premio Mujer Líder 2025 - CÁRAMA DE COMERCIO DE MADRID

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid ha celebrado el XIX Foro Mujer y Liderazgo y la entrega del Premio Mujer Líder 2025, un encuentro que ha reunido a profesionales, directivas y representantes institucionales para reflexionar sobre el liderazgo femenino y reconocer el talento de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad.

En un acto en el Aula Magna del Campus de Formación de la Cámara de Madrid, se hizo entrega del Premio Mujer Líder 2025 a Irene Prieto, CEO de ESSAE Formación, centro de Formación Profesional sanitaria que este año celebra su vigésimo aniversario, además de reconocer el esfuerzo y la trayectoria de las participantes, ha apuntado la Cámara de Comercio en un comunicado.

El presidente de la entidad, Ángel Asensio Laguna, fue el encargado de entregar el galardón, precedido por Pedro Montarelo, CEO y fundador de Montarelo Recruiting. "El Foro Mujer y Liderazgo y el Premio Mujer Líder son una muestra del firme compromiso de la Cámara de Madrid con la igualdad de oportunidades y con el impulso del talento femenino en todos los ámbitos de la sociedad", destacó durante su intervención el presidente de la Cámara.

Según subrayó, reconocer trayectorias "no solo pone en valor el liderazgo de mujeres referentes, sino que también contribuye a inspirar a nuevas generaciones y a avanzar hacia una sociedad y una economía más justas, competitivas y diversas".

Durante su intervención, la premiada recalcó que es "profundamente emocionante" recibir este galardón "no solo como reconocimiento profesional, sino como una oportunidad para reflexionar sobre lo que significa realmente liderar".

El Premio Mujer Líder, pionero en España, nació en 2006 con el objetivo de reconocer anualmente a mujeres con talento que destaquen como líderes o pioneras en ámbitos como el empresarial, científico, deportivo, cultural o social, y que sirvan de inspiración a otras generaciones. Tras ser impulsado inicialmente por la Escuela Internacional Áliter, desde 2019 el galardón es promovido y entregado por la Cámara de Comercio de Madrid.

Además, durante el foro tuvo lugar la entrega de diplomas de las ediciones 42, 43 y 44 del Programa Superior de Mujer y Liderazgo, en un acto en el que se reconoció el esfuerzo y la trayectoria de las participantes.

La jornada fue inaugurada por Eva Serrano, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Madrid, junto a Martín Hernández-Palacios, director del Programa Superior de Mujer y Liderazgo, quienes pusieron en valor la importancia de impulsar la igualdad y la presencia femenina en puestos de responsabilidad.

A continuación, se celebró una conferencia magistral, que marcó el inicio de una tarde dedicada al liderazgo, la inspiración y el reconocimiento profesional.