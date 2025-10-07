Cámara de Comercio remarca el "liderazgo" de Madrid en la creación de empleo gracias a la "confianza"

Archivo - El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio - CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Madrid ha remarcado este martes el "liderazgo" de la Comunidad en la creación de empleo que muestran los datos de septiembre, el mejor en afiliación a la Seguridad Social para este mes y con una reducción del paro en más de 2.000 personas, que ha achacado a la "confianza" y ha llamado a

La región ha cerrado septiembre con 278.056 personas en paro, lo que supone 2.034 menos que en agosto, una caída del 0,73%, mientras que se registran 45.903 cotizantes más, de modo que alcanza la cifra récord de 3.779.782 afiliados, un 1,23% más que el mes anterior y un 2,87% más que hace un año.

"Este comportamiento refuerza la posición de Madrid como motor económico y laboral de España, y evidencia la solidez de su tejido productivo y empresarial", ha defendido el presidente de la Cámara de Comercio, Ángel Asensio, en un artículo de opinión.

Para alcanzar estas cifras, Asensio remarca "la confianza" como "elemento diferencial" de la región. "La estabilidad institucional, la claridad regulatoria y la orientación proempresa de las políticas públicas madrileñas han reforzado la percepción de Madrid como un lugar propicio para emprender, invertir y crecer. Esa confianza se traduce en decisiones reales de contratación y de expansión empresarial que se reflejan mes a mes en los datos", ha argumentado.

En cualquier caso, el presidente de la Cámara recalca que "el desafío no está superado" y "persisten brechas importantes" como la temporalidad, que aunque en descenso "sigue siendo elevada en determinados sectores" o la brecha de género, que "continúa limitando el potencial del mercado laboral". "La transición energética, la digitalización y el envejecimiento poblacional plantean además nuevos retos que exigirán una adaptación constante de las políticas de formación y empleo", añade.

En este sentido, ha apuntado que, pese a esta "señal de confianza", los datos deben ser también "un estímulo para seguir avanzando", para lo que apuesta por "mantener un entorno estable, previsible y favorable a la inversión, que incentive el crecimiento de las empresas y consolide un empleo de calidad".

"Aprovechar este contexto requiere también seguir apostando por la formación profesional y la recualificación continua, fomentar la colaboración público-privada y mantener un marco estable y previsible para las empresas. Más allá de la coyuntura, deben servirnos como impulso para avanzar hacia un modelo de crecimiento inclusivo, competitivo y sostenible, que refuerce la posición de Madrid como centro neurálgico del progreso económico y social de España", ha defendido.

Al hilo, ha remarcado que "la prioridad compartida por instituciones, empresas y sociedad" debe ser "la calidad y sostenibilidad" de los empleos y la estructura y el tejido productivo y de servicios que los sostienen. "Los datos de septiembre nos ofrecen un motivo legítimo para el optimismo. Ahora el reto está en convertir ese impulso coyuntural en una estrategia estructural de empleo y competitividad, que permita que el liderazgo de Madrid se traduzca en prosperidad duradera para todos", apunta.