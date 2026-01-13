Cámara de Comercio remarca la necesidad de "reforzar la competitividad" de las empresas pese a la "fortaleza" de Madrid

Archivo - El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio - CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercia de Madrid ha remarcado la necesidad de "reforzar la competitividad" de las empresas madrileñas "en un entorno cada vez más exigente y cambiante" pese a la "posición de fortaleza" de la región como "motor económico".

Así lo ha destacado el presidente de la institución cameral, Ángel Asensio, en un artículo de opinión en el arranque de un año marcado por "la incertidumbre internacional, la moderación del crecimiento en Europa y un contexto geopolítico que obliga a las empresas a tomar decisiones con prudencia y también con visión".

Un contexto que plantea "retos claros" pero también abre "nuevas oportunidades" para quienes apuesten por la innovación, la formación y la internacionalización, según ha remarcado Asensio, que ha trasladado el compromiso de esta institución para "acompañar a las empresas en este proceso de adaptación y crecimiento".

"Desde la Cámara de Comercio de Madrid afrontamos este nuevo ejercicio con una convicción clara: el crecimiento económico solo es sostenible si se apoya en empresas fuertes y competitivas y bien asesoradas. Nuestra región tiene todos los ingredientes para seguir liderando: un ecosistema empresarial dinámico, una vocación internacional creciente y una capacidad de adaptación que nos distingue", ha señalado el presidente de la Cámara.

Así, el líder de la institución cameral ha trasladado el compromiso de la misma para ser "un aliado cercano y útil", especialmente para las pymes y los emprendedores, "impulsando programas de apoyo a la internacionalización, reforzando la formación orientada al empleo y al talento que demandan las empresas, ayudándolas a afrontar los cambios regulatorios y tecnológicos con mayores garantías, y facilitando el acceso a herramientas que mejoren la productividad y la innovación".

"Madrid tiene futuro porque cuenta con empresarios y empresarias con visión, coraje y capacidad de adaptación, que asumen riesgos, generan empleo y miran a largo plazo incluso en momentos complejos. Desde la Cámara trabajaremos para ofrecerles estabilidad, acompañamiento y visión estratégica, transformando el diálogo permanente con las empresas en acciones concretas, para que ese talento empresarial prospere. Porque cuando a las empresas les va bien, a Madrid le va bien", ha zanjado.