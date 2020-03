Cámara de Comercio ve un "esfuerzo positivo" en las medidas económicas de Sánchez para paliar la crisis

Pide considerar la fuerza mayor del cierre tanto para el negocio directo como el indirecto, pues en el caso de los hoteles, que pueden abrir pero su cliente no puede llegar, no puede facturar

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, ha tildado como "esfuerzo positivo" las medidas económicas que ha anunciado este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para paliar el impacto económico y social de la crisis del coronavirus.

Así, el Ejecutivo central movilizará hasta 200.000 millones de euros, el 20 por ciento del PIB español, de los que 117.000 millones procederán íntegramente del sector público (17.000 millones para sectores vulnerables) y el restante se complementará con movilización de recursos privados.

También, ha anunciado una línea de avales con valor de hasta 100.000 millones que permitirá movilizar entre 150.000 y 200.000 millones en el sistema económico si se incorpora al sector privado. El Estado será el garante de las operaciones.

"Me parece que es un esfuerzo positivo del Gobierno. Ahora lo que hay que ver es cómo se ejecuta y se gestiona para que llegue bien a la mayoría de empresas, a las pymes y a las grandes porque afecta a todos los autónomos", ha sostenido el presidente de la Cámara de Comercio en Madrid, Ángel Asensio, en declaraciones a Europa Press.

Como ha explicado, todos los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de suspensión de contrato o reducción de jornada se considerarán de fuerza mayor si son causados por las medidas adoptadas para combatir la epidemia de coronavirus. Pero, a su juicio, la parte que queda exenta a las causas de fuerza mayor afecta a aquellas empresas que no están obligadas a echar el cierre.

Es decir, los proveedores de algunos negocios no estarían dentro de la "fuerza mayor" porque no están obligados a cerrar su negocio. Sin embargo, no pueden servir a las empresas que sí han tenido que cerrar, lo que implica una caída de ventas.

"Hay que considerar la fuerza mayor del cierre tanto al directo como en el indirecto. Como en el caso de los hoteles, que pueden abrir, pero su cliente no puede llegar. No le afecta directamente la alerta, pero no tiene posibilidad de facturar", ha expuesto Asensio.

En este punto, piensa que tienen que "contemplarlo dentro de la orden para directos e indirectos".

AVALES PARA DAR LIQUIDEZ, "VITAL"

El Gobierno ha aprobado también que todos los autónomos con pérdidas severas, también los societarios y los empleadores, puedan acceder a una prestación por cese de actividad y quedarán exonerados de pagar la cuotas a la Seguridad Social.

De esta forma, beneficiarios serán autónomos cuya actividad quede suspendida por la declaración del estado de alarma o cuya facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

Para el presidente de la Cámara de Cuentas una vez que cierran los negocios, las caídas van a ser del "cien por cien" y le parece "vital" los 100.000 millones en avales para dar liquidez a las empresas, porque el autónomo sabe quién es su cliente y su problemática y a través de la banca privada pueden ser más ágiles para que se le inyecte la liquidez suficiente y esa empresa no cierre.