Cámara de Madrid y CaixaBank abordan el impacto de la geopolítica y estabilidad financiera en decisiones empresariales

Ángel Asensio, presidente de la entidad cameral, y Tomás Muniesa, presidente de CaixaBank - CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid ha celebrado este miércoles una jornada en el que se han abordado los principales desafíos económicos derivados de las tensiones geopolíticas, la evolución de los mercados financieros y una regulación cada vez más exigente para las empresas.

Bajo el título 'Riesgos geopolíticos: cómo afectan a la estabilidad financiera', este nuevo Desayuno Ejecutivo de la Cámara ha contado con la participación del presidente de la institución cameral, Ángel Asensio, y el presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, que han mantenido un coloquio sobre cómo el contexto geopolítico está condicionando la estabilidad financiera, la financiación empresarial y la competitividad de las compañías españolas.

Antes de iniciar el coloquio, el presidente de la Cámara ha agradecido la participación de Tomás Muniesa en este encuentro y ha destacado la colaboración de CaixaBank como socio protector del Club Cámara Madrid, una relación que permite acercar a las empresas espacios de análisis y diálogo sobre cuestiones que afectan directamente a su actividad.

"La colaboración de CaixaBank como socio protector del Club Cámara Madrid nos permite abordar, junto a las empresas, asuntos que influyen directamente en su toma de decisiones, desde la financiación hasta la adaptación a un contexto internacional cada vez más complejo", ha señalado Ángel Asensio.

Durante el encuentro se han abordado cuestiones como el impacto de los conflictos internacionales en la economía, la situación de España y Europa, el papel de la banca en el apoyo a las empresas, la transformación digital, la inteligencia artificial, la sostenibilidad y el marco regulatorio. Asimismo, se ha analizado cómo las compañías pueden anticipar riesgos y adaptar su estrategia financiera y empresarial en un escenario global más exigente.

"Todos los riesgos son también oportunidades y las empresas deben ser capaces de transformarse y convertir esos desafíos en palancas de crecimiento y de impacto positivo", ha resaltado Tomás Muniesa.

Además, ha destacado la buena posición actual de las empresas españolas, "mucho mejor preparadas que en crisis anteriores" porque "la gran crisis obligó a hacer los deberes: son más internacionalizadas, están más diversificadas y presentan niveles de endeudamiento históricamente bajos".

El Desayuno Ejecutivo forma parte de la actividad del Club Cámara Madrid y reunió a CEOs y directivos de compañías madrileñas para compartir conocimiento y analizar, junto a líderes empresariales, los principales retos económicos.