Cámara de Madrid reúne a empresas líderes para tratar la integración del propósito de marca en la estrategia empresarial

Marcas con propósito - CÁMARA DE COMERCIO

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Madrid ha reunido este jueves a empresas líderes de distintos sectores para analizar cómo integran el propósito de marca en su estrategia empresarial y cómo miden su impacto tanto en la sociedad como en los resultados de negocio.

En concreto, se trata de la segunda edición de 'Marcas con propósito: cuando el propósito guía la estrategia y el negocio', celebrada en la sede del Palacio de Santoña, organizada por el Club Cámara Madrid.

Durante la jornada se ha puesto de relieve que construir una marca con propósito no consiste solo en definir una declaración inspiradora, sino en incorporarla de forma real a la estrategia corporativa, a la toma de decisiones y a la operativa diaria de la empresa.

En este sentido, se ha subrayado que la relevancia de las marcas depende cada vez más de su capacidad para traducir sus valores en acciones coherentes, sostenidas y medibles.

Durante la apertura institucional, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Madrid, Eva Serrano, ha remarcado que "en un mundo incierto, las empresas verdaderamente relevantes no serán solo las que crezcan, sino las que aporten valor; no solo las que compitan, sino las que contribuyan; no solo las que se adapten al cambio, sino las que lo lideren con propósito".

El acto, conducido por la periodista Elena Argandoña, se ha desarrollado en dos mesas redondas. En la primera, bajo el título 'Del propósito declarado al propósito integrado', los participantes han coincidido en que el propósito solo adquiere valor cuando se incorpora a la cultura interna de la organización, cuenta con el respaldo de la dirección y se traslada al trabajo cotidiano de los equipos.

"Para que el propósito cale en la compañía hace falta un trabajo continuo de comunicación y cultura; son las personas de la empresa quienes le dan sentido cada día", ha apuntado la directora de Reputación Corporativa y Sostenibilidad de Mahou San Miguel, Beatriz Herrera.

Por su parte, el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ifema Madrid, Raúl Díez, ha subrayado que "el propósito tiene que estar presente en todo lo que hace la organización y reforzar el sentimiento de pertenencia".

En la misma línea, la responsable global de Marca de Cabify, Laura Caviedes, ha remarcado que "el propósito exige liderazgo, compromiso y coherencia para formar parte real del día a día de la empresa".

Finalmente, el responsable de Comunicación y ESG de Ayvens, David Henche, ha señalado, además, que "la constancia en la implantación de la cultura corporativa es clave para asentar el propósito de la compañía".

RESULTADOS

En la segunda mesa, bajo el título 'Marcas con propósito: impacto, métricas y resultados', los participantes han abordado la necesidad de traducir el propósito en criterios de gestión, indicadores y resultados que permitan evaluar su impacto real.

Así, la directora de ASG y Comunicación Corporativa de Alsea, Ana Torroba, ha explicado que "la manera efectiva de trabajar el propósito pasa por aterrizarlo, integrarlo y conectarlo con la estrategia de la compañía".

Por su lado, la directora de Marketing de IAG7 Viajes, Verónica Sanz, ha puesto el foco en la relación entre propósito y fidelización. "En IAG7 contamos con clientes desde hace más de 15 años, y eso demuestra que el propósito también se refleja en la relación a largo plazo", ha explicado.

Desde Ibercaja, el director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales, Enrique Barbero, ha destacado que "las compañías que actúan con prudencia, perspectiva y visión de cliente son las que mejor resisten el corto plazo sin perder de vista su propósito".

Finalmente, Reyes Luque, Corporate Accounts Manager de Audi, ha remarcado que "el propósito marca la dirección que seguimos y define qué tipo de marca queremos ser".

Con esta segunda edición, el Club Cámara Madrid consolida una línea de encuentros orientada a abordar cuestiones que forman parte de la estrategia empresarial actual, como la reputación, la sostenibilidad, la relación con los públicos y la medición del impacto.

A través de iniciativas como esta, la Cámara de Comercio de Madrid pretende reforzar su labor como punto de encuentro para empresas que buscan compartir experiencias y avanzar en la integración de valores y negocio, ha remarcado la institución cameral.