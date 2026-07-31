Un camión de la UME vuelca y deja dos heridos graves y uno leve en Robledo de Chavela (Madrid)

Archivo - Ambulancia del Summa 112
Archivo - Ambulancia del Summa 112 - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo
Europa Press Madrid
Publicado: viernes, 31 julio 2026 22:33
Seguir en

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha informado este viernes de que un camión de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha volcado esta tarde, dejando 2 heridos potencialmente graves y uno leve.

El accidente se ha producido a las 19.50 horas la carretera M-512 que ha permanecido cortada en ese punto. Los heridos graves han sido atendidos por SUMMA 112 y trasladados al hospital, mientras que el leve ha sido dado de alta en el lugar.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado