Un camión de la UME vuelca y deja dos heridos graves y uno leve en Robledo de Chavela (Madrid)

Archivo - Ambulancia del Summa 112 - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha informado este viernes de que un camión de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha volcado esta tarde, dejando 2 heridos potencialmente graves y uno leve.

El accidente se ha producido a las 19.50 horas la carretera M-512 que ha permanecido cortada en ese punto. Los heridos graves han sido atendidos por SUMMA 112 y trasladados al hospital, mientras que el leve ha sido dado de alta en el lugar.