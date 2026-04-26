La Campaña contra el Frío de la Comunidad prestó asistencia a 230 personas sin hogar y gestionó 5.494 pernoctaciones

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, hace balance de la campaña regional contra el frío - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Campaña contra el Frío puesta en marcha por la Comunidad de Madrid prestó atención social y sanitaria a 230 personas y gestionó casi 5.500 pernoctaciones desde su puesta en marcha el 25 de noviembre hasta su finalización el pasado 21 de marzo.

Promovida por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, en colaboración con Cruz Roja, esta iniciativa tiene como objetivo prevenir y aliviar los efectos de las bajas temperaturas en invierno, ha recordado el Gobierno regional en un comunicado.

En concreto, el Servicio regional de Emergencia Social ha registrado 1.387 intervenciones en ese periodo, con 230 personas atendidas, entre ellas 39 unidades familiares, y ha gestionado 5.494 pernoctaciones, garantizando alojamiento inmediato en momentos de especial riesgo para la salud.

Durante esta campaña, el Servicio regional de Emergencia Social ha dispuesto de siete recursos y 62 nuevas plazas, en apoyo a la red de atención social primaria de los ayuntamientos, ha recordado el Gobierno regional en un comunicado.

Estas nuevas plazas se han distribuido en centros y hostales, residencias de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) y dispositivos de atención a personas sin hogar, con pensión completa. Además, cuentan con equipos profesionales especializados en mediación, trabajo social y atención sanitaria básica.

Todas estas plazas, con una media de ocupación de 21 días, están orientadas a aquellos ciudadanos o unidades familiares con o sin menores que se encuentran en situación de desamparo por pérdida de hogar. También a mayores afectados por desorientación o abandono y personas con discapacidad, enfermedad mental crónica o víctimas de violencia.

Asimismo, durante la campaña, se han habilitado recursos extraordinarios en albergues y centros de acogida, así como dispositivos de urgencia en los días de mayor intensidad de frío.

Además de dar respuesta a situaciones de emergencia, otro de los principales objetivos de esta campaña ha sido avanzar en procesos de integración social, para lo que se ha reforzado la orientación laboral, el apoyo psicológico y la derivación a diferentes recursos, favoreciendo la transición hacia una vida autónoma.