La campaña de la hoja del Ayuntamiento arranca una semana antes, con 2.265 operarios y un 10% más de medios mecánicos

Hojas con colores otoñales, en el Arboreto Luis Ceballos, a 30 de octubre de 2026, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España). El Arboreto Luis Ceballos es un “museo vivo” de árboles y arbustos situado en el monte Abantos. Forma parte de la red de cen - Gabri Solera - Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña de la hoja del Ayuntamiento arranca este miércoles, una semana antes de lo habitual, con 2.265 operarios y 604 medios mecánicos, un 10% más, ha detallado el Consistorio en un comunicado.

El dispositivo se extenderá por los 21 distritos de la ciudad y estará operativo hasta mediados de mayo de 2027. Las hojas recogidas se trasladarán al Parque Tecnológico de Valdemingómez para su tratamiento y transformación en compost.

La campaña se adelanta este año debido a la caída prematura de las hojas de algunas especies arbóreas. Las prolongadas altas temperaturas registradas durante el verano han provocado que muchas hojas lleguen a esta época especialmente dañadas, lo que ha favorecido su caída anticipada.

Desde el Consistorio explican que la retirada de la hoja es una actuación esencial para mantener las condiciones de limpieza y seguridad de las vías públicas, prevenir resbalones en las aceras y evitar que las acumulaciones dificulten el drenaje del agua de lluvia.

DOS FASES

Al igual que en campañas anteriores, el dispositivo se organizará en dos periodos diferenciados para ajustar los recursos humanos y materiales a la intensidad de la caída de la hoja. La primera fase concentrará el 70% de los recursos hasta el 26 de enero de 2027, al tratarse del periodo de mayor caída de hojas.

La segunda se desarrollará desde marzo hasta mediados de mayo de 2027 y contará con el 30% restante, destinado principalmente a la recogida de semilla primaveral y de las hojas marcescentes, aquellas que permanecen en el árbol durante parte del invierno y caen más tarde que las de otras especies. Esta distribución permite reforzar el servicio cuando las necesidades de limpieza son mayores y mantener un dispositivo operativo durante el resto de la temporada.

La planificación tendrá carácter flexible para responder a las circunstancias de cada momento. En caso de precipitaciones intensas, heladas, rachas de viento o acumulaciones puntuales, los equipos podrán reorganizarse para priorizar las zonas que requieran una intervención más urgente.

MÁS MEDIOS MECÁNICOS

El dispositivo contará con 604 medios mecánicos, un 10% más que el año pasado, entre los que se incluyen 154 barredoras y equipos de soplado y aspiración. De las barredoras, el 51% corresponde a vehículos con distintivo ambiental cero o eco, mientras que el 33% de los equipos mecánicos son eléctricos.

Estos medios permiten combinar la limpieza mecanizada de calzadas y grandes superficies con la retirada de las hojas acumuladas en aceras y otros espacios públicos. Los trabajos mantendrán el sistema de barrido mixto dual, que emplea agua a presión para desplazar las hojas y otros residuos, en lugar de aire. Este procedimiento contribuye a evitar la generación de polvo y las molestias que puede ocasionar a los peatones.

La campaña se desarrollará en los tres turnos de trabajo, de lunes a domingo, con intervenciones planificadas en función de la acumulación de hojas observada en cada zona. La programación contará con una antelación operativa de 48 horas, lo que permitirá organizar los recursos de acuerdo con las necesidades detectadas y ajustar las actuaciones cuando las circunstancias lo requieran.

El contrato vigente fija un límite máximo de cinco centímetros de acumulación de hojas en la vía pública y garantiza un paso libre mínimo de 1,2 metros en las aceras para facilitar la accesibilidad de los peatones.

La colaboración ciudadana seguirá siendo fundamental para detectar acumulaciones puntuales y comunicar incidencias. Los avisos podrán trasladarse a través del teléfono 010 y de la aplicación municipal 'Avisos Madrid', de modo que los servicios de limpieza puedan intervenir en las zonas que lo necesiten.

El dispositivo también continuará prestando servicio en las zonas de interbloques, espacios privados de uso público con una importante presencia de arbolado y jardines. La recogida de hojas en estos entornos se mantiene durante todo el año, con refuerzos en otoño para responder al incremento de las necesidades de limpieza.

COMPOST EN VALDEMINGÓMEZ

El Ayuntamiento mantendrá el aprovechamiento de los residuos vegetales recogidos durante la campaña. Las hojas se trasladarán al Parque Tecnológico de Valdemingómez, donde recibirán tratamiento para su transformación en compost, un recurso natural que se utiliza para mejorar los suelos y en labores de jardinería urbana.

Durante la campaña 2025-2026, el Consistorio recogió 3.971 toneladas de hojas, que se destinaron a este proceso de tratamiento y valorización. La nueva campaña permitirá continuar con este modelo de aprovechamiento de los residuos vegetales, convirtiendo las hojas retiradas de las calles en un recurso útil para el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad.