La campaña municipal del frío arrancó anoche y se extenderá hasta el 15 de abril, casi un mes más, con unas 500 plazas

Archivo - La Campaña del Frío 2025-2026 proporcionó alojamiento y atención social a 1.438 personas. - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Campaña Municipal del Frío 2026-2027 arrancó anoche, 2 de noviembre, se extenderá hasta el 15 de abril, un mes más (36 días), a lo largo de 165 noches y facilitará alrededor de 500 plazas a personas sin hogar, ha resumido el delegado de Políticas Sociales, José Fernández.

Con este dispositivo, el Ayuntamiento de Madrid refuerza la atención a personas sin hogar o en exclusión socio-residencial durante los meses en los que las bajas temperaturas suponen un factor añadido a su situación de calle. La campaña proporciona alojamiento y una asistencia social integral a los usuarios.

Desde la base del Samur Social Darío Pérez Madera, Fernández ha remarcado que se une a las campañas que tiene de forma el Ayuntamiento de Madrid en los centros de acogida, que suma una cifra de más de 1.250 plazas.

En la primera noche de activación se ha registrado un 80% de ocupación. Tiene la posibilidad de ampliarse 90 días más (en lugar de los 45 días de las campañas anteriores), teniendo en cuenta las situaciones adversas que se pueden dar a lo largo de toda la Campaña del Frío.

El perfil de usuario es "más normalizado, lo que los técnicos entienden que no es el de las personas sin hogar o la imagen que de ellas se tiene". También se está incrementado la presencia de mujeres siendo aún así mayoritario el número de hombres. El Consistorio no obvia el problema de la vivienda y el número de inmigrantes que llegaron de los centros lugares que se pusieron en marcha tanto en Alcalá de Henares como en Carabanchel.

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS

De las 472 plazas diarias estables, 150 están en el Centro de Acogida de Emergencia Pinar de San José, 142 en el Centro de Acogida de Emergencia de Vallecas, 30 en el Centro Municipal de Urgencias Sociales y 150 en pensiones.

A estas 472 plazas fijas podrán sumarse otras 24 plazas adicionales al día en jornadas de especial climatología adversa, como las olas de frío. En concreto, estas plazas adicionales podrán habilitarse en 90 jornadas.

Como en años anteriores, se priorizará el acceso y la estancia prolongada de los perfiles que presentan mayor vulnerabilidad: jóvenes menores de 30 años, personas mayores de 65 años, personas con patologías sanitarias graves tanto físicas como mentales, personas con baja autonomía y mujeres, que enfrentan el riesgo añadido de sufrir violencia de género en calle.

El recurso de Pinar de San José contará con 50 plazas en régimen de centro de día. Este servicio se destinará a las personas que presentan situaciones de mayor vulnerabilidad como patologías médicas, problemas de movilidad o dependencia, a las que se facilitará acompañamiento social diurno, además del alojamiento nocturno.

MÁS PLAZAS EN PENSIONES Y ADELANTO DE LA CAMPAÑA

Otra novedad de esta edición es que se incrementan las plazas en pensiones, pasando de 120 a 150, y el Centro Municipal de Urgencias Sociales aporta 30 plazas, en lugar de 20, tras su reubicación en un espacio más amplio.

En los últimos años, la Campaña del Frío se ha desarrollado entre el 23 de noviembre y el 31 de marzo. Sin embargo, este año se ha aprobado un nuevo contrato de gestión de este recurso que tiene un presupuesto de 3 millones de euros por anualidad y que contempla que la campaña 2026-2027 comience el 2 de noviembre y finalice el 15 de abril.

La Campaña del Frío garantiza a los usuarios alojamiento nocturno, manutención, asistencia sanitaria básica, atención social y psicológica, además de acceso a aseo y los servicios de lavandería, ropero y consigna. Con cada persona se lleva a cabo una intervención social individualizada que tiene como finalidad mejorar su calidad de vida y potenciar la recuperación de su autonomía.

MÁS PROFESIONALES

Por segundo año consecutivo, se ofrecerá atención psicológica por parte de los psicólogos incorporados a Samur Social en 2025 y la atención social no solo se realizará en horario nocturno, sino también en diurno, con un sistema de citas por la mañana que permite ofrecer una respuesta flexible y adaptada a las circunstancias de los usuarios.

Este año el dispositivo está compuesto por 58 profesionales partiendo de los 52 de la campaña anterior. Además, se ha creado un equipo específico de coordinación de acceso a la campaña con el objetivo de mejorar la atención a los usuarios y la organización entre los distintos servicios intervinientes. El equipo estará formado por siete trabajadores sociales y se ubicará en la Central del Samur Social.

Los autobuses con destino al Centro de Acogida de Emergencia Pinar de San José parten a las 19 y a las 20 horas de la vía Lusitana (intercambiador de plaza Elíptica), mientras que los que se dirigen al centro de Vallecas salen a las 19.30 y 20.30 horas de Atocha. Por la mañana, los viajes de regreso se realizan a las 9 y a las 10 horas.

El presupuesto se incrementa un 47%, pasando de 2,1 millones a 3 millones de euros. Este año ha entrado en vigor un nuevo contrato para las campañas 2026-2027 y 2027-2028 dotado con 6,1 millones de euros, frente a los 4,2 millones del contrato anterior, también de dos anualidades.

BALANCE CAMPAÑA DEL FRÍO 2025-2026

En la anterior Campaña fueron atendidas 1.438 personas, 1.117 hombres (78%) y 321 mujeres (22%). Un 51% de los usuarios se correspondió con personas sin hogar, frente a un 49% de los usuarios que estaban en situación de exclusión socio-residencial

La ocupación global de los recursos alcanzó el 91,4%. El Ayuntamiento cifra en un 25% las personas atendidas que consiguieron dejar atrás la situación de calle tras pasar por el dispositivo.

De ellas, 281 fueron derivadas a una plaza estable de la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar; 51 personas lograron una salida a vida autónoma, nueve personas mayores fueron derivadas a residencias y 15 personas reciben apoyo para el retorno voluntario a su país de origen.