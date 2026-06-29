Una campaña protagonizada por Carlos Sainz anima a desplazarse en Metro hasta el Gran Premio de Fórmula 1

Madring - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz protagoniza una campaña institucional de la Comunidad de Madrid en la que se anima a los aficionados a llegar en Metro al Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en Madring, con el objetivo marcado de lograr que un 80% de los desplazamientos se realice con este método de transporte.

En la campaña difundida en las redes sociales del circuito, el piloto madrileño, embajador de la prueba, destaca la "rapidez, comodidad y eficiencia" del suburbano como la mejor alternativa para acceder a la competición.

Para ello, realizó un recorrido cronometrado en la Línea 8 de Metro, entre Nuevos Ministerios y Feria de Madrid, completando el trayecto desde el andén hasta su llegada al recinto en nueve minutos. El vídeo concluye con un guiño del propio Sainz al recordar que los únicos que tendrán que llegar en coche serán los pilotos.

Para facilitar la movilidad durante los tres días de la prueba, la compañía metropolitana desplegará un dispositivo especial de movilidad que reforzará el servicio de Metro. El operativo incluirá un aumento del número de trenes en circulación y del personal en las estaciones con mayor afluencia, con el fin de garantizar los desplazamientos a los miles de espectadores que acudirán al Gran Premio.

Desde el Gobierno regional se ha subrayado que Madring "será el circuito mejor conectado por transporte público del Mundial de Fórmula 1", lo que convertirá a la Comunidad de Madrid en "un referente internacional en movilidad para grandes acontecimientos deportivos".

Además de contar con una estación de Metro junto al recinto, también dispondrá de una completa red de transporte público integrada por autobuses urbanos y trenes de Cercanías, permitiendo distribuir de forma eficiente los flujos de espectadores y reducir los tiempos de acceso y salida.

Asimismo, los aficionados dispondrán de información personalizada sobre los itinerarios más adecuados en función de la ubicación de sus entradas, así como de herramientas digitales que les permitirán planificar sus desplazamientos.