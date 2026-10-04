La campaña de vacunación contra la gripe arranca este lunes, con prioridad para los grupos más vulnerables

Archivo - Archivo.- Una mujer se vacuna - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La campaña de vacunación contra la gripe 2026/2027 arranca este lunes en la Comunidad de Madrid, con prioridad durante las dos primeras semanas de su puesta en marcha para la inmunización de personas de mayor edad y población infantil.

En concreto, durante estos primeros quince días se centrará en las personas de 60 y más años de edad y en la población infantil de 6 meses a 7 años de edad (más allá de los menores de 6 a 59 meses de la pasada temporada).

La campaña, que se mantendrá hasta el 31 de enero salvo que la situación epidemiológica lo requiera, continuará con el resto de grupos con indicación de vacunación. De esta forma, desde el día se incorporarán los sanitarios y se abrirá al resto de grupos desde el día 19.

Para esta campaña 2026-2027, desde la Dirección General de Salud Pública (DGSP) se han adquirido un total de 1.790.000 dosis de vacuna antigripal, lo que supone 110.000 más que el año pasado. Entre ellas se incluyen 130.000 viales intranasales para menores de entre 2 y 7 años.

Participarán aproximadamente 800 centros de salud y consultorios del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), hospitales de la red pública y privada, Centros Municipales de Salud Comunitaria (CMSc) del Ayuntamiento de Madrid, centros médicos privados acreditados, el centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid y otras instituciones como residencias de mayores o instituciones penitenciarias.

Además, en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, para población adulta, y en los hospitales 12 de Octubre, La Paz y Niño Jesús, para población infantil, se ampliarán las citas para favorecer la accesibilidad.

Para la temporada 2026-2027, el objetivo es alcanzar o superar una cobertura de vacunación del 75% en mayores de 60 años y más y en embarazadas, así como alcanzar una cobertura del 60% o más en personal sanitario o sociosanitario, y población infantil.

Por la coincidencia en el tiempo de la campaña de gripe con la campaña de vacunación frente a la Covid-19, aquellos centros que sean puntos de distribución de ambas vacunas podrán ofertarla de forma conjunta. En este caso, entre la población vulnerable para el coronavirus se incluye al personal sanitario y sociosanitario, que podrán recibirla desde este lunes.