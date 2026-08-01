'Campeones' llega a Condeduque en un ciclo gratuito de cine inclusivo con bucle magnético y coloquios sobre salud mental

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MADRID 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Campeones', una de las películas españolas más populares de los últimos años, será una de las protagonistas del Ciclo Inclusivo de Proyección Cinematográfica que Contemporánea Condeduque acoge este mes de agosto con sesiones gratuitas, coloquios sobre salud mental, discapacidad e inclusión social, y recursos de accesibilidad como bucle magnético, sonido amplificado y acceso adaptado para personas con movilidad reducida.

La iniciativa, organizada junto al Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid (COPTOCAM), también incluye títulos como 'Una mente maravillosa', 'Despertares', 'Billy Elliot', 'El diario de Noa' e 'Intocable', y propone abordar a través del cine cuestiones como la salud mental, la discapacidad, la neurodiversidad, el envejecimiento y la inclusión social.

El ciclo se celebrará en el Salón de Actos de Condeduque y se presenta como una iniciativa pionera en España al vincular directamente una programación cinematográfica con la terapia ocupacional.

El formato de las sesiones será siempre el mismo: a las 20 horas, profesionales de COPTOCAM abrirán un coloquio introductorio relacionado con la temática de la película programada, que se proyectará a continuación, a las 20.30 horas.

La programación arrancará así el jueves, 6 de agosto, con 'Una mente maravillosa', acompañada por un coloquio del Grupo de trabajo de Salud Mental de COPTOCAM. El sábado 8 será el turno de 'Campeones', con la participación de María Gaos y María Pinar, del colegio profesional.

El ciclo continuará el jueves, 13 de agosto, con 'Despertares', también con coloquio del Grupo de trabajo de Salud Mental de COPTOCAM, y el sábado 15 con 'Billy Elliot', en una nueva sesión vinculada a esta misma área de trabajo.

La programación se completará el jueves, 20 de agosto, con 'El diario de Noa', con un coloquio del Grupo de trabajo de Geriatría de COPTOCAM, y el sábado 22 con 'Intocable', de nuevo con María Gaos y María Pinar.

Todas las sesiones serán gratuitas y de acceso libre hasta completar aforo. El espacio cuenta con bucle magnético, sonido amplificado y acceso adaptado para personas con movilidad reducida.