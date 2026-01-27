El campo madrileño valora de forma positiva la regularización de migrantes prevista por el Gobierno

Archivo - Una columna de tractores en el Paseo del Prado marchan hacia la Oficina de la Comisión Europea en Madrid, 26 de febrero de 2024, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las principales organizaciones agrarias de la Comunidad de Madrid han valorado de forma mayoritariamente positiva el anuncio del Gobierno central sobre la regularización de cerca de medio millón de migrantes, pues consideran que puede paliar la falta de mano de obra que sufre el sector y dotar de una mayor seguridad jurídica.

Desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Madrid (ASAJA), han señalado que se trata de "una buena medida", ya que el campo madrileño atraviesa una situación de escasez de trabajadores. En este sentido, han subrayado que la regularización de muchos de estos migrantes permitiría incorporarles al mercado.

En una línea similar se han expresado desde Agricultores y Ganaderos Independientes de Madrid (AGIM-COAG), afirmando que valoran "positivamente" la iniciativa, a la par que reconocen que el sector "no goza de una buena imagen" a nivel social en lo que respecta a la contratación de trabajadores migrantes.

A su juicio, la regularización permitiría que estas personas cuenten con seguridad y, al mismo tiempo, "den seguridad al sector" ante posibles inspecciones. Además, han remarcado que existe una necesidad real de mano de obra que no se cubre porque "no hay trabajadores" que quieran asumir estos empleos.

Por su parte, la Unión de Ganaderos, Agricultores y Silvicultores de la Comunidad de Madrid (UGAMA) ha acogido la medida "con agrado", pese al elevado índice de desempleo en España, recordando que el trabajo en el campo es especialmente duro y requiere de personal dispuesto a desempeñarlo.

Por último, desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) también han valorado positivamente la decisión del Ejecutivo, recordando que ya se han producido hasta siete regularizaciones en democracia. Esta medida podría ayudar a poner fin a la búsqueda de trabajadores procedentes de otros países como Marruecos o Guatemala.

Desde la organización han apuntado que muchos agricultores encontraban grandes dificultades para contratar personal, lo que en algunos territorios había llegado a provocar que se quedaran productos sin recoger por falta de mano de obra.

Las organizaciones, que habían convocado una rueda de prensa para detallar acciones contra el acuerdo UE-Mercosur, coinciden en que la regularización de migrantes puede suponer una oportunidad para el sector, facilitando la contratación legal y contribuyendo a garantizar la continuidad de las explotaciones agrarias.

El Gobierno de España aprobará este martes en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes por real decreto tras un acuerdo entre PSOE y Podemos, según han confirmado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a Europa Press.

Estas mismas fuentes han explicado que esta regularización extraordinaria, que ha avanzado la formación 'morada', es para extranjeros que se encuentran en España y han añadido que se realizará "con el objetivo de garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente".