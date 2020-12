La Cañada carga contra el "populismo aprovechado" de Ayuso por reducir los cortes eléctricos a "una foto de un Porsche"

Los vecinos tachan de "poco humana" a Ayuso por su intervención en la Asamblea mientras incumple el Pacto Regional por la Cañada

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de la Cañada Real han acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de ser "poco humana" y de utilizar un "populismo aprovechados" al reducir los casi tres meses de cortes de luz eléctricos en este enclave chabolista a "una foto de un Porsche".

Ayuso esta mañana en el Pleno de la Asamblea de Madrid, ante una pregunta de Unidas Podemos IU sobre la Cañada, ha asegurado que "una cosa es criminalizar la pobreza" y otra "democratizar la delincuencia". "Para tener los Porsches ahí aparcados, bien; para pagar las facturas que es lo que está provocando esos cortes, no", ha lanzado la dirigente autonómica.

Mientras tanto, en el otro extremo de la capital, frente a la Consejería de Vivienda y Administración Local vecinos de la Cañada se han concentrado de nuevo para exigir el restablecimiento del suministro y la regularización de la situación, pidiendo, entre otros, que les dejasen pagar el recibo para que volviese la electricidad al enclave.

"Solo pedimos nuestros derechos queremos pagar la luz, la regularización de la situación para evitar que haya actos delictivos y para evitar que todos paguemos el precio de los populismos aprovechados de una simple fotografía", ha espetado la presidenta de la asociación Al-Shorok-Amanecer y vecina del Sector V, Cristina Pozas Navarro.

En esta línea ha censurado que todos paguen "el precio de la delincuencia" en vez de poder "vivir dignamente y pagar la luz", ante lo que ha reprochado a Ayuso que frivolice con su situación mientras que en el Pacto Regional por la Cañada Real figura el compromiso de los firmantes, entre ellos el Gobierno autonómico, de garantizar los suministros básicos a esta zona hasta que se materialice una solución para sus vecinos.

"Me parece que 4.000 personas no somos las que podemos tener un Porsche. Los niños pequeños no tienen Porsche. Estamos hablando hoy el Día Universal de los Derechos Humanos... me parece muy poco humano simplemente reducir al corte de luz a la penuria que pasamos", ha lanzado Pozas, quien ha instado a la presidenta autonómica a que pruebe a pasar "una noche sin luz con un niño pequeño".