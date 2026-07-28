Canal 33 y Radio Intercontinental apuestan por la automatización para reforzar competitividad en contenidos y publicidad

El grupo incorpora el sistema Close Radio TV dentro de un ambicioso plan de renovación tecnológica e integración de IA para la producción audiovisual

Novedad en contenidos y diseños de radio y TV local
Novedad en contenidos y diseños de radio y TV local - CANAL 33 (FOTO GENERADA CON IA)
Europa Press Madrid
Publicado: martes, 28 julio 2026 15:57
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MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Canal 33 TV de Madrid y Radio Intercontinental Madrid han iniciado un proceso de modernización tecnológica con el objetivo de reforzar su competitividad en la producción de contenidos audiovisuales y en la prestación de servicios publicitarios, mediante la incorporación de soluciones de automatización aplicadas a radio y televisión.

Dentro de esta estrategia destaca la implantación del sistema Close Radio TV, una plataforma tecnológica que permitirá automatizar buena parte de los procesos de realización y emisión, optimizando los recursos técnicos y humanos sin renunciar a la calidad de los contenidos, han informado en un comunicado.

La dirección de este grupo de comunicación considera que esta evolución permitirá agilizar la producción diaria, incrementar la capacidad de generación de contenidos para televisión, radio y plataformas digitales y ofrecer una respuesta más rápida y eficiente a las necesidades de anunciantes e instituciones.

"La automatización ya forma parte del presente de los medios de comunicación. Nuestro objetivo es aprovechar las nuevas tecnologías para dedicar más tiempo al contenido, a la creatividad y al servicio a nuestros espectadores, oyentes y clientes", señala Enrique Riobóo, director de Canal 33 y Radio Intercontinental.

PLAN DE RENOVACIÓN TECNOLÓGICA

La incorporación de Close Radio TV se enmarca en el plan de renovación tecnológica que el grupo está desarrollando durante 2026, junto con la modernización de sus estudios, la incorporación de nuevos sistemas de producción, la utilización de herramientas de inteligencia artificial en distintas fases del proceso audiovisual y la renovación progresiva de sus infraestructuras técnicas.

Con esta apuesta, Canal 33 TV y Radio Intercontinental Madrid aspiran a consolidarse como uno de los grupos locales de comunicación con mayor capacidad de producción multimedia, ofreciendo una programación más dinámica, eficiente y adaptada a las nuevas formas de consumo audiovisual.

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