Canal de Isabel II abre de nuevo las puertas de su sede a la ciudadanía los días 14 y 15 de noviembre

Archivo - Sede del Canal de Isabel II, en Ríos Rosas, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Canal de Isabel II volverá a abrir su sede central al público con una nueva jornada de puertas abiertas, la octava y última de este año 2026, que tendrá lugar los días 14 y 15 de noviembre en el marco del 175 aniversario del ente público.

Las visitas guiadas se adentrarán en las oficinas centrales de la compañía y recorrerán las instalaciones históricas ubicadas en el entorno del complejo situado en el número 125 de la calle Santa Engracia de Madrid, apunta Canal en un comunicado.

La actividad es gratuita, está destinada a personas mayores de 14 años y dura unos 75 minutos a cargo de empleados de Canal de Isabel II que acercarán la historia de la compañía a los visitantes al tiempo que explicarán los depósitos históricos, la evolución de las infraestructuras y su relevancia en el sistema de abastecimiento de agua a Madrid.

Cada día habrá dos sesiones matinales con 135 plazas disponibles en un turno a las 10 horas y otro a las 12. Es necesaria inscripción previa, que se podrá realizar a través de internet a partir de este viernes a las 10 horas. La asignación de las 540 plazas disponibles se realizará atendiendo al orden de registro.

El entorno del complejo en Santa Engracia constituye uno de los espacios más significativos de la historia del abastecimiento de agua en Madrid, al ser el punto donde, en 1858, llegó por primera vez el agua del río Lozoya para iniciar el suministro moderno a la capital.

En este lugar se construyeron los primeros depósitos concebidos por Canal de Isabel II, infraestructuras que permitieron almacenar, regular y distribuir de forma continua un recurso esencial para una ciudad en pleno crecimiento.