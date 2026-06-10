Canal de Isabel II resuelve la "incidencia puntual" que había causado cambios de olor y sabor del agua en algunas zonas

Archivo - Centro de Control de Canal de Isabel II, a 11 de agosto de 2025, en Majadahonda, Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Canal de Isabel II ha informado de que ya ha quedado resuelta la "incidencia puntual" de los últimos días que había provocado alteraciones en el olor y sabor del agua en algunos municipios de la Comunidad de Madrid, incluidas zonas de la capital.

Así lo han señalado fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que aseguran que el suministro ya está "normalizado" tras las actuaciones realizadas y la purga de agua en la red de distribución.

A pesar de la incidencia, desde la Consejería --a la que está adscrita Canal de Isabel II-- subrayan que el agua ha mantenido en todo momento las condiciones exigidas de potabilidad, por lo que nunca ha dejado de ser apta para el consumo humano.

El origen de la incidencia está relacionado con unas maniobras en los filtros de carbono de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Santillana, unos trabajos que dichas fuentes recuerdan que, "de manera excepcional", pueden provocar variaciones de olor o sabor del agua, como ha ocurrido en esta ocasión.

Finalmente, Canal de Isabel II ha recordado que las maniobras de mantenimiento, limpieza y mejora que se llevan a cabo de forma periódica en las instalaciones de tratamiento y distribución de agua son "necesarias para garantizar la calidad del servicio".