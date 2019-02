El candidato local de Podemos dimite por discrepancias con su partido, al que acusa de "franquicia"

Publicado 25/02/2019 12:31:47 CET

El concejal de 'Sí Se Puede Sanse', Iván Cardador Cerezuela, ha presentado este lunes su dimisión como candidato de Podemos a la Alcaldía de San Sebastián de los Reyes por considerar que el partido se ha convertido en el municipio en "una franquicia controlada por la dirección regional".

Cardador, que, además, se ha dado oficialmente de baja del partido, justifica esta decisión como "consecuencia inevitable de la desnaturalización" de una formación "que ha pasado de ser una de las fuerzas del cambio a convertirse "en una franquicia controlada por la dirección regional que, además, está estableciendo acuerdos opacos con Izquierda Independiente, un partido que está siendo investigado por supuestas irregularidades".

Para el portavoz de 'Sí Se Puede', la dirección regional de Podemos, está cerrando acuerdos con el partido 'Izquierda Independiente Iniciativa por San Sebastián de los Reyes', "una formación investigada por una comisión en el Ayuntamiento a raíz de presuntas irregularidades urbanísticas".

Cardador, que ha sido precisamente el impulsor de dicha comisión de investigación --apoyada por todos los partidos de la corporación local--, ha afirmado que esta marcha "se hace obligatoria cuando Podemos se está dedicando a excluir y marginar a militantes originales en beneficio de personas expulsadas de otras organizaciones, y de 'paracaidistas' totalmente ajenos al municipio y desconocedores de sus problemas".

"Se trata de la perversión total de lo que aprendimos en el '15M' y de lo que nos propusimos como 'nueva política': no vinimos a hacer esto, sino todo lo contrario", ha señalado.

El ya excandidato de Podemos a la Alcaldía ha considerado, además, "surrealista" que la dirección regional esté cerrando acuerdos con un partido "en declive" como Izquierda Independiente. "De sus cuatro concejales en junio de 2015 ya no queda ninguno; hace dos plenos, se produjo la dimisión de tres de estos y otra denunció haber sido víctima de acoso político. Si la dirección regional no es capaz de ver esto y mucho más, es que no se ha enterado de nada de lo que habíamos venido a hacer", ha explicado.

Pero el actual edil del Consistorio de 'Sanse', que ha encabezado numerosas y exitosas mociones y acciones en el presente mandato, ha enviado un mensaje de esperanza. "Esta decisión era necesaria. Son muchísimas las personas, los trabajadores de diversa condición, las mujeres, los estudiantes, los inmigrantes y, en definitiva, los vecinos que necesitan una alternativa a las políticas continuistas del Gobierno presidido por Narciso Romero, y que, además, haga frente al tridente ultra, con un Vox inflado a base de esteroides mediáticos, y de una derecha tradicional cada vez menos acomplejada y más antisocial", ha dicho.

"Necesitamos recuperar el mandato del '15M' y la promesa que hicimos a los ciudadanos cuando llegamos a los municipios a finales de mayo de 2015. Tenemos un proyecto de ciudad muy definido: un Sanse plenamente inclusivo en el que el pleno empleo, el desarrollo sostenible y la ecología representan pilares irrenunciables. Aún estamos en condiciones de demostrar que la política local existe más allá de dejarse llevar por los intereses de las constructoras y de los poderosos. Hoy más que nunca, muchos tenemos claro que ¡Sí se puede!", ha finalizado.