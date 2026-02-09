La capital no presenta riesgo a pesar del desembalse de Santillana, con el que "algo se notará" en el Manzanares

La vicealcaldesa, portavoz y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, desde la Jefatura de Policía Municipal. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Madrid no presenta riesgo alguno en estos momentos, con independencia del incremento de los desembalses de la presa de Santillana, que seguirá el curso hasta la presa del Pardo y hará que "se note algo en el caudal del río Manzanares", ha detallado la vicealcaldesa, portavoz y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, desde la Jefatura de Policía Municipal.

También ha recaldado que el día de mayores precipitaciones fue el pasado sábado y, "aunque se cree que pueda seguir lloviendo algo, no van a ser cantidades significativas, por lo tanto la aportación de lluvias va a ser menor".

Como el desembalse "va ser algo mayor" se sigue en este momento con esa revisión exhaustiva pormenorizada de los cauces de los ríos, tanto del Manzanares como del Jarama, "pero sin ninguna situación de riesgo en la ciudad de Madrid en estos momentos".

En algunos puntos concretos de la zona del Pardo sí se impidió el acceso peatonal por la pasarela, igual que durante el fin de semana se hizo lo mismo en un punto del Anillo Verde Ciclista por estar "embarrado, en malas condiciones y podía provocar problemas".