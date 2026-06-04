Carabanchel vota con un 75% mayoritario llevar el SER a Opañel y extenderlo en el barrio de San Isidro

Archivo - Un parquímetro situado en una vía de la capital - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vecindad de Carabanchel ha votado mayoritariamente en un 75% a favor de extender el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en el barrio de San Isidro e implantarlo en Opañel, como recoge la plataforma de participación ciudadana del Ayuntamiento Decide Madrid.

Un total de 2.574 personas han participado en la consulta. Al tener únicamente en cuenta las respuestas correspondientes a los participantes cuyo empadronamiento coincide con las calles y números recogidos en la convocatoria se desprende que un 75,45% está a favor de la implantación de parquímetros en Opañel y su extensión en San Isidro, según datos del informe consultados por Europa Press.

Los 941 votos positivos se repartieron entre un 39,79% de hombres y un 34,65% de mujeres. En contra, un 25,32%, algo más las mujeres (13,61%) que los hombres (11,71%).

En Opañel la consulta sobre el SER en su fase 1 afecta a 61 calles en un perímetro delimitado por Antonio Leyva del 2 al 92 en el límite con el barrio de Comillas, la avenida de Oporto del 2 al 32 límite con el barrio de Abrantes como límite, además de Portalegre, Mercedes Arteaga, Salaberry y General Ricardos del 1 al 53 limitando con el barrio de San Isidro.

En la fase 2 de ampliación del SER en el barrio de San Isidro el perímetro está delimitado por la calle San Ambrosio, el paseo Ermita del Santo y Quince de Mayo, el puente de Toledo y General Ricardos en 16 calles.

En la consulta, un 33,15% de los participantes aseguraban que tardaban más de 30 minutos en conseguir aparcar.

El Ayuntamiento abrió a la ciudadanía la opción de opinar sobre un potencial desarrollo del SER en Carabanchel a través de una consulta en Decide Madrid, abierta hasta el pasado 11 de mayo. Con el 'sí' de la vecindad ahora se dará el siguiente paso, la luz verde en el Pleno de Carabanchel.

El Consistorio afirmaba desde la plataforma que se habían recibido "numerosas peticiones en el distrito de Carabanchel y a través de Decide Madrid para que se implemente el SER en el barrio de Opañel y la ampliación al ya delimitado en San Isidro".

La consulta estuvo precedida por una reunión informativa con vecindad y asociaciones de ambos barrios. En la votación online únicamente se han tenido en cuenta los votos de aquellas personas cuyo empadronamiento coincida con las calles y números recogidos en la propuesta municipal.