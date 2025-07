Carabante acusa a Getafe de "boicotear" el Mad Cool al rechazar una lanzadera y alerta de que "perjudicará" a vecinos

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha acusado al Consistorio de Getafe de "boicotear" el festival Mad Cool por haberse "negado" a la lanzadera de autobús gratuita y ha alertado de que esta situación "perjudicará" a los vecinos del municipio.

"El plan de movilidad lo tenemos prácticamente cerrado. Lamentablemente, el Ayuntamiento de Getafe no solo no ha colaborado, sino que ha pretendido boicotear, como hace todos los años, este evento tan importante para Madrid, que supone un atractivo turístico, cultural y musical para la ciudad", ha manifestado este miércoles a los medios de comunicación desde la Quinta de los Molinos.

Carabante ha destacado que este festival cuenta con "referencia nacional" y que muchas personas vienen a visitar la capital exclusivamente para este evento. Ha recordado que el Ayuntamiento ha trabajado con la Comunidad de Madrid y la Delegación de Gobierno para disponer de un plan que permita que se pueda acceder al Mad Cool "en las mejores condiciones".

"Por eso, se va a incrementar el horario, tanto de Metro como de Cercanías, se van a poner lanzaderas que van a ir a Gran Vía y Villaverde hasta Atocha, se va a reforzar el servicio de taxis, pero lamentablemente no podemos contar con la lanzadera que el año pasado se puso entre Getafe y Mad Cool porque la alcaldesa de Getafe (Sara Hernández) se ha negado", ha criticado.

En esta línea, el delegado ha alertado de que esta situación "no perjudica" solo a los visitantes, sino a los vecinos del municipio que quieran acudir al evento. Ha afeado a Hernández que el Mad Cool le parezca "un atento medioambiental", a pesar de que "en otras ocasiones ha pujado por llevarse festivales de este tipo, con medidas menos correctoras".

"En 2023 hubo problemas y la experiencia de los visitantes no fue óptima, pero el año pasado se recibió felicitaciones por parte de todos los asistentes en cuanto al dispositivo de movilidad y de seguridad. Lo que tenemos que hacer es que este evento se pueda celebrar en esas condiciones y estamos seguros que este año también será un éxito", ha defendido.

SE ESPERAN 50.000 ASISTENTES

Preguntado por futuros eventos que se puedan celebrar en este recinto y que cuenten con la negativa de Getafe, Carabante no ha mostrado preocupación porque "no son tan numerosos o de tanta afluencia" como el Mad Cool, que podría llegar hasta los 50.000 asistentes y que se celebra durante varios días seguidos.

"Suelen ser personas que vienen de fuera de Madrid y que no conocen muchas veces la situación, la ubicación y los planes de movilidad. El resto de los festivales son mucho menos numerosos y que los madrileños conocemos mejor el dispositivo y no han generado problemas. El año pasado se celebró el Mad Cool y otro festival pero no generó ninguna polémica ni debate", ha apuntado.

Asimismo, ha reiterado que el recinto de Villaverde es "bueno" porque dispone de línea de Metro y estación de Cercanías, una capacidad de transporte público "muy importante", al igual que la conexión con la M-45.

"Los vecinos están relativamente separados de ese recinto. Yo creo que es una ubicación adecuada, que permite conciliar la necesidad que tiene Madrid de seguir siendo una referencia en el ámbito de los eventos, pero que además se puedan celebrar con pleno respeto al descanso de los ciudadanos", ha zanjado.