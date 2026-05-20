Carabante asegura que Plan Reside ha logrado más que Más Madrid, que "no recuperó ni una sola VUT ilegal" con Carmena

Archivo - El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha defendido que el Plan Reside ha logrado más en lo relacionado con las Viviendas de Uso Turístico (VUT) que Más Madrid, que "no recuperó ni una sola VUT ilegal" durante el Gobierno de Manuela Carmena.

Así ha respondido a las críticas de la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, quien ha insistido en derogar lo que califica como "Plan expulsa" (en referencia al Plan Reside) al considerar que no funciona ya que las 323 las viviendas de uso turístico (VUT) recuperadas solo representa "un 2% de las 14.000 ilegales en la ciudad.

"Los datos no son correctos", ha afirmado Carabante en declaraciones a los medios desde la Rosaleda del Parque Oeste, donde ha sostenido que el plan "ha sido capaz de conciliar necesidades que tienen los vecinos de vivir tranquilos en sus domicilios, con plena tranquilidad, y la necesidad de acoger también al turista, porque es una fuente de ingresos y actividad económica esencial".

El delegado ha defendido que las reclamaciones y quejas vinculadas a VUT se han reducido "a su mínimo histórico" y ha destacado que el Ayuntamiento ha multiplicado "por tres" las inspecciones.

Sobre las 323 viviendas a las que hace alusión Maestre, el delegado ha señalado que supone un 33% más que el ejercicio anterior. "Es muchísimo más de lo que hizo la izquierda, porque entre 2015 y 2019 no se recuperó ni una sola vivienda de uso turístico", ha insistido.

Carabante también ha recordado que durante la vigencia de la normativa de hospedaje aprobada por el anterior Gobierno municipal "aparecieron 8.000 viviendas de uso turístico ilegales".

En este sentido, ha insistido en que el Plan Reside ha permitido "ordenar" la situación y ha señalado que "la prueba" es que las reclamaciones están "en su mínimo histórico".

"LAS VIVIENDAS ILEGALES SIGUEN ANUNCIÁNDOSE"

Por otro lado, Carabante ha reprochado al Gobierno central que sigan anunciándose viviendas turísticas ilegales en plataformas digitales. "Anunciaron una normativa según la cual las viviendas de uso turístico ilegales no se iban a poder anunciar en ningún portal, ni Airbnb ni ningún otro portal. Bueno, pues ahí están las viviendas ilegales todavía anunciándose de manera ilegal", ha señalado.

Por ello, ha reclamado a Rita Maestre y a Más Madrid que exijan el cumplimiento de esa regulación al Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Lo que tendría que hacer Rita Maestre y Más Madrid es, en el área que además le compete al ministro de Consumo, cumplir esa normativa y, por tanto, expulsar aquellas viviendas turísticas ilegales y que no se pudieran anunciar tal y como ellos se comprometieron a hacer", ha zanjado.