Carabante avanza "una reducción muy importante" de VUT ilegales y subraya que la inspección se centrará en perseguirlas

Archivo - Exterior de un piso turístico en el centro de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha avanzado "una reducción muy importante" de viviendas de uso turístico (VUT) ilegales, que cuantificará en detalle próximamente, para subrayar que la inspección urbanística se va a centrar en perseguirlas.

Desde Callao, donde ha presentado una campaña por el ocio respetuoso, el delegado ha contestado así a la izquierda, que ha criticado el número de inspectores en el segundo Plan de Inspección Urbanística Municipal, aprobado en el Consejo Rector de la Agencia de Actividades.

El delegado, por contra, ha aseverado que la Agencia de Actividades "sigue creciendo en presupuesto y personal" tras "ordenar la normativa" mediante el Plan Residente, en vigor desde hace un mes. "Tenemos una prioridad en cuanto a la inspección de las viviendas de uso turístico", ha replicado a Más Madrid y PSOE, formaciones que cree que se olvidan de lo mollar de la reunión del consejo celebrado este miércoles, la aprobación de un plan "que refuerza la inspección y la prioriza respecto a las VUT".

En el Gobierno municipal son conscientes de "la dificultad para perseguir un comportamiento que no se ajusta a la ordenanza", por lo que cree que lo relevante del consejo asesor ha sido precisamente que "la inspección va a estar centrada en perseguir la vivienda de uso turístico ilegal".

"ESTÁ DANDO BUENOS RESULTADOS"

"Lo hemos hecho por todos los medios, incrementando las sanciones hasta los 190.000 euros. También a través de los administradores de fincas, informando a todas las comunidades de propietarios respecto a la normativa y sobre los cauces para denunciar que haya una VUT", ha expuesto.

Carabante está convencido de que todo esto "está dando buenos resultados", como dará a conocer próximamente dado que han registrado "una reducción muy importante" en relación a las VUT ilegales en Madrid.

El delegado ha puesto el foco en el buen funcionamiento que está demostrando el Plan Reside en sólo un mes de vida, hasta el punto de que esta normativa urbanística "está siendo copiada, también por ciudades de izquierdas, que preguntan por ella". "Es un éxito haber aprobado en muy poco tiempo este Plan Reside y haberlo acompañado del incremento de la inspección y de las sanciones", ha enfatizado.