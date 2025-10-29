El PSOE apunta a que el Plan de Inspección Urbanística aprobado por el Gobierno "incapaz" de Almeida nace ya "muerto"

Archivo - El concejal del PSOE de Madrid, Antonio Giraldo, interviene durante un pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 24 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista Antonio Giraldo ha apuntado que el Plan de Inspección Urbanística aprobado en la reunión del consejo rector de la Agencia de Actividades por el Gobierno "incapaz" de José Luis Martínez-Almeida "nace muerto".

"Hubo uno del año 2024 que termina ahora a finales de este año que ya dijimos que era papel mojado porque hablaba de un incremento de los inspectores que nunca se ha producido", ha advertido en declaraciones difundidas a los medios.

En este sentido, ha señalado que, "a día de hoy", la ciudad de Madrid cuenta "con 17 inspectores urbanísticos para las más de 15.000 Viviendas de Uso Turístico (VUT) ilegales que siguen operando a día de hoy y además las casi 120.000 actividades económicas".

Por ello, Giraldo ve "incapacidad absoluta" en el Gobierno de Almeida y su Plan "continuista" al que el PSOE ha dado su 'no' por la "gravedad" de "devolver a las cuentas del Ayuntamiento 1,2 millones de euros", un presupuesto que, según ha destacado, se podría destinar a "contratar nuevos inspectores".

El también portavoz socialista de Urbanismo ha apuntado que desde su grupo propone la creación de "una unidad específica de disciplina" que se encargue de velar, entre otras cosas, por las viviendas turísticas "ilegales" que, según Giraldo, "siguen siendo a día de hoy un problema para el que este Gobierno municipal se ve totalmente incapaz".