MM critica a Almeida y su "mundo de fantasía" por aprobar un Plan de Inspección Urbanística sin "aumentar" inspectores

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 28 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Más Madrid José Luis Nieto ha criticado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por vivir en su "mundo de fantasía" después de que su Gobierno haya aprobado un Plan de Inspección Urbanística que "aumenta en cero el número de inspectores".

"Almeida vive en un mundo de fantasía mientras el suelo de un hostal turístico colapsa y se cae sobre el piso de abajo o mientras Madrid se convierte en una ciudad sin ley por la falta de control cuando está en juego la seguridad y la vida de la gente", ha señalado Nieto en declaraciones difundidas a la prensa.

De este modo, el concejal ha trasladado el "no rotundo" de Más Madrid a un plan "continuista y con "poca ambición" aprobado para los dos próximos años en la reunión del consejo rector de la Agencia de Actividades.

"Con la que está cayendo en Madrid, con las viviendas turísticas ilegales disparadas y con los fondos buitre a la caza de edificios de los que expulsar a sus residentes, Almeida ha diseñado un plan de inspección para los dos próximos años que va a sembrar todavía más caos urbanístico del que ya hay en Madrid", ha asegurado.

Dice Nieto que el Plan "carece de dotación presupuestaria" y que lejos de plantear "medidas de choque" para atajar la "falta" de control, "no incrementa las actuaciones en materia de disciplina ni los recursos humanos".

"Prometieron aumentar en 10 los inspectores para controlar las viviendas turísticas ilegales, una cifra irrisoria, pero hoy sabemos que ni 10 ni uno, la plantilla sigue con 389 plazas, de las que 80 están vacantes", ha afirmado.

En este sentido, ha subrayado que el presupuesto de la Agencia de Actividades para 2026 es "incluso más bajo que el actual", a pesar de la entrada en vigor del "Plan Reside/Plan Expulsa". "Ni una sola medida para afrontar la crisis en Madrid, ni más dinero ni más recursos humanos", ha lamentado Nieto.