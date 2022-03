Carabante avisó en EMVS de un "rumor" sobre espionaje que partía del área de Comunicación, según el consejero delegado

"Los controles en la EMVS son muy rigurosos. Los contratos los decide un director, su equipo, junto a una memoria económica e informe jurídico", explica

El consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid, Diego Lozano, ha aseverado este lunes que fue el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien avisó tras una reunión del área delegada de Vivienda de la existencia de un "rumor" sobre el espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y que afectaba al departamento de Comunicación.

Así lo ha trasladado Lozano durante su comparecencia, la primera de la comisión que durará hasta el mes de mayo, a preguntas del edil de Recupera Madrid José Manuel Calvo. Lozano tuvo constancia del presunto contrato de detectives el pasado 12 de enero, tras una reunión del área de Vivienda.

"Me enteré de eso el 12 de enero en una reunión en el área de Vivienda, donde está el concejal (Álvaro González) su equipo, el gerente y yo mismo. Cuando acaba, entra el señor Carabante y nos dice que nos quedemos, y dice que hay un rumor que afecta a alguien del departamento de comunicación de la EMVS, desde donde ha podido contratar un servicio de un detective. Se pregunta a David Fernández, lo niega, y a mí también", ha explicado.

En este punto ha incidido en que no fue posible esa contratación, ya que él es el órgano de contratación "y si se hubiera contrato se hubiera conocido". Del mismo modo ha apelado a los "controles que impiden que eso pueda pasar". "Se me pregunta si eso puede haber sido por un contrato menor, pero tiene los mismos controles, incluso alguno más, y se me pregunta si se ha podido contratar por la empresa un detective para un servicio propio", ha narrado.

Si bien, a continuación ha remachado que "no hay ningún contrato de esas características", y ha defendido que "los contratos están ahí, los tienen todos los consejeros". Ha reconocido que no dio traslado de este "rumor" al Consejo de Administración, ya que se trataba de una conversación con el presidente de la empresa.