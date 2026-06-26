Carabante bromea con que "la 'Rumba' llega a los parques" con las nuevas segadoras autónomas en el Juan Carlos I

"La 'Rumba' Llega A Los Parques" Con La Experiencia De Segadoras Autónomas En El Juan Carlos I - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha bromeado con el hecho de que "la 'Rumba' llega a los parques" con las nuevas segadoras autónomas eléctricas en el parque Juan Carlos I.

Acompañado por el concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, y el concejal de Barajas, Juan Peña, Carabante ha presentado los nuevos equipos de segadoras autónomas eléctricas que el Ayuntamiento está utilizando de manera experimental para evaluar nuevas tecnologías aplicadas al mantenimiento de las zonas verdes urbanas.

Este proyecto piloto permitirá comprobar cómo las nuevas herramientas pueden ayudar a mejorar el cuidado de los parques y jardines de Madrid. Los trabajos de innovación que se desarrollan en el parque Juan Carlos I incluyen la evaluación de distintos modelos de segadoras autónomas adaptadas a diferentes necesidades de mantenimiento.

"Es una experiencia piloto que pone en marcha el Ayuntamiento de Madrid para optimizar y ser más eficiente en el cuidado de nuestras zonas verdes, parques y jardines con estas segadoras eléctricas, plenamente autónomas y, por lo tanto, independientes, que no requiere la actuación de ningún personal, lo que nos va a permitir mejorar la eficiencia de estos contratos para que los jardineros que estaban segando estas amplias superficies se pueden destinar a otras labores", ha explicado Carabante.

CUATRO UNIDADES ROBOTIZADAS

Desde marzo de 2026 operan cuatro unidades robotizadas destinadas al mantenimiento de zonas con fuertes pendientes, incorporadas tras el éxito de una prueba piloto realizada para mejorar la seguridad laboral en áreas donde la maquinaria convencional presenta riesgo de vuelco.

Estas unidades para pendientes, equipadas con tracción integral, pueden trabajar en inclinaciones superiores a 35 grados, alcanzando hasta 40 grados. Funcionan mediante un sistema de posicionamiento sin cable apoyado en una red de antenas, regresan de forma autónoma a sus bases de carga y pueden programarse o controlarse remotamente. Incorporan sistemas de seguridad y monitorización que detectan obstáculos, notifican incidencias y permiten su localización permanente mediante GPS.

La segadora autónoma de tipo giro cero dispone de propulsión eléctrica, lo que reduce las emisiones y el ruido asociado a las labores de mantenimiento. Diseñada para operar sin conductor mediante rutas digitales previamente configuradas, optimiza los tiempos de trabajo y permite realizar labores de siega de forma continua y eficiente en grandes extensiones.

Entre sus principales innovaciones destaca la navegación autónoma mediante tecnología de posicionamiento vía satélite RTK, que proporciona una alta precisión en la ubicación del equipo y permite gestionar digitalmente las áreas de trabajo y optimizar los recorridos. Además, integra sensores, cámaras y sistemas de seguridad que detectan obstáculos y adaptan automáticamente su funcionamiento para garantizar una operación segura en espacios públicos.

Carabante ha asegurado que está "muy testado desde el punto de vista de la seguridad". "No choca contra ningún árbol ni contra un animal, un perro que se cruce por delante. Esta segadora se para garantizando la plena seguridad de los viandantes, de los animales que están en este parque y garantizando también que está solo en la superficie que se delimita georreferencialmente", ha explicado.

MÁS DE 6 HORAS DE FUNCIONAMIENTO

Las primeras pruebas realizadas han registrado una media aproximada de 6,5 horas de funcionamiento y cerca de 22.000 metros cuadrados de corte efectivo por cada carga completa de batería. Estos resultados podrán variar en función de las características del terreno, las distancias de desplazamiento hasta la base de carga y el número de áreas de trabajo programadas.

Para reforzar la seguridad, incorpora un giroscopio que detiene automáticamente el funcionamiento cuando se supera la inclinación máxima permitida. En caso necesario, el equipo puede ser controlado de forma remota mediante una aplicación móvil. Otro de los elementos destacados de esta segadora es su sistema de conectividad y gestión digital, que permite programar tareas, supervisar la actividad del equipo en tiempo real, gestionar mapas y áreas de trabajo, controlar el estado de la batería y registrar incidencias o alarmas.

La experiencia piloto desarrollada en el parque Juan Carlos I permitirá recopilar información sobre el comportamiento de esta tecnología en condiciones reales de trabajo y valorar su potencial implantación en otros espacios verdes de la ciudad.