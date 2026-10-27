El Ayuntamiento cifra en 30 millones los perjuicios al comercio por la acampada de Sol

Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 21 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha anunciado que busca otros espacios para llevar a cabo actos institucionales de manera temporal por la falta de "seguridad" en la Puerta - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha cifrado en 30 millones los perjuicios al comercio por la acampada de Sol, para garantizar que van a "exigir a los responsables que reparen el daño ocasionado".

Ante una pregunta de Vox en el Pleno de Cibeles por parte del concejal Fernando Martínez Vidal, quien ha arremetido contra los "perroflautas" que además han "ido abandonando las carpas porque es más cómodo hacer la revolución por Teams", Carabante ha puesto la vista en la izquierda con ese "no habrá paz en las calles, el mejor resumen de lo que supone su estrategia de aquí al 29 de noviembre y más allá durante los próximos cuatro años si a la izquierda no le va bien en las urnas".

"Cuando la izquierda rocía de gasolina la política, siempre aparece un tonto que enciende el mecanismo y, por tanto, se produce la violencia en las calles, los disturbios de Barcelona, la ocupación ilegal de la Puerta del Sol", ha lanzado el delegado, que tiene clari que "el asentamiento ilegal de la Puerta del Sol estará ahí mientras a Pedro Sánchez le interese".

Tampoco se ha olvidado de la falta de seguridad, con un intento de apuñalamiento en la acampada y una agresión sexual. "Este equipo de Gobierno lo que va a exigir es el levantamiento inmediato de ese asentamiento, reparar el daño, sancionar a quienes están ahí incumpliendo las ordenanzas municipales en el ámbito de la limpieza y, sobre todo, reparar el daño que van a causar", ha resumido.