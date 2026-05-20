Carabante cree que candidatura de Almeida permite consolidar "el extraordinario momento" de Madrid en "tándem" con Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante la ofrenda floral antes de la recreación histórica del 2 de mayo, en la Puerta del Sol , a 2 de mayo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha celebrado el anuncio del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, de optar a la reelección en 2027, una decisión que, según ha destacado, permite consolidar "el extraordinario momento" que vive Madrid en "tándem" con la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

En declaraciones a los medios desde la Rosaleda del Parque Oeste, Carabante ha asegurado que la continuidad de Almeida al frente de la candidatura del PP es "una extraordinaria noticia para Madrid y para los madrileños" y garantiza "el mejor Madrid del presente", al tiempo que consolida "un proyecto de futuro para largo de los próximos años".

"Yo creo que Almeida encarna junto a Isabel Díaz Ayuso el mejor Madrid del presente, pero sobre todo un proyecto de futuro que nos va a permitir consolidar ese extraordinario momento que está viviendo la ciudad de Madrid", ha subrayado.

El delegado ha defendido además que la decisión del regidor ha sido fruto de una reflexión "importante" tanto en el plano político como personal, dada la "enorme responsabilidad" que supone el compromiso con la ciudad y madrileños.

En este sentido, ha afirmado que Almeida ha priorizado "el compromiso que tiene con la ciudad de Madrid y con su futuro", lo que, a su juicio, refuerza el proyecto político del PP en la región.

En este sentido, Carabante ha destacado la sintonía entre Almeida y Ayuso. "Ha sido un tándem que ha permitido que Madrid esté viviendo este extraordinario momento y que ambos participen en esa candidatura nos permite vislumbrar el futuro con más optimismo", ha concluido.