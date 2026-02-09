Carabante dice que no es viable que buses de Alcorcón lleguen a Príncipe Pío por A5 y afea "palos en la rueda" de Testa

Archivo - Un cartel anuncia las obras en la A-5, a 15 de enero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha insistido este lunes en que no es viable que los autobuses que conectan Alcorcón con la capital lleguen hasta el intercambiador de Príncipe Pío mientras duren los trabajos de soterramiento de la A-5 y ha afeado los "palos en la rueda" de la alcadesa de esta localidad.

La primer edil de Alcorcón, Candelaria Testa (PSOE), ha reclamado esta medida de forma reiterada al Consistorio de la capital, al que ha acusado de ofrecer un trato "indigno" a los vecinos de su municipio.

De hecho, en el último Pleno se aprobó la propuesta de Alcaldía para instar al Ayuntamiento de Madrid a retirar las restricciones que impiden a las líneas interurbanas, que ahora finalizan en Cuatro Vientos, circular por la A-5 hasta Príncipe Pío.

En declaraciones a los medios durante el acto de entrega de los dos buses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) a la Diputación de Toledo, el delegado de Movilidad del Ayuntamiento ha recalcado que, aunque se han "ocasionado molestias a los usuarios", esta última solución "ha estado funcionando" y "ha dado buenos resultados".

En esta línea, ha lamentado que la alcaldesa de Alcorcón "no haya colaborado" y "haya ido poniendo palos en la rueda de la obra". "Lo que es positivo para la ciudad de Madrid, es negativo para el PSOE", ha lamentado.

"La buena noticia es que cada vez queda menos para que sea una realidad la ejecución del túnel. A partir de finales de este año todos los autobuses estarán circulando ya por el túnel y, por tanto, van a llegar directos a Príncipe de Pío, sin prácticamente paradas en la A-5, por lo que los vecinos de Alcorcón se van a ver beneficiados de la ejecución de esta obra que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid", ha añadido.