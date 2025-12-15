Carabante espeta a Bustinduy que "ya era hora" porque "ha tardado años en enterarse de competencias" con VUT ilegales

Archivo - Exterior de un piso turístico en el centro de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Dice que "una buena noticia que por fin se ponga las pilas y trabaje junto con el Ayuntamiento para perseguir esta actividad ilegal"

MADRID, 15 EUROPA PRESS)

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha espetado al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que "ya era hora de que hiciera algo" porque "ha tardado años en enterarse de que tiene competencias" con las viviendas de uso turístico (VUT) ilegales.

Lo ha hecho después de conocerse que el Ministerio ha sancionado con 64 millones de euros a la plataforma online de alquiler de viviendas turísticas Airbnb por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos sin licencia. La resolución es firme y agota la vía administrativa, tras haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo.

"Ya era hora de que el Ministerio hiciera algo en relación a las viviendas de uso turístico porque lleva años denunciando esta actividad diciendo que no tiene competencias para ahora multar a la principal plataforma que comercializa estas viviendas", ha contestado Carabante desde los pasillos del Palacio de Cibeles.

Para Carabante es "una buena noticia que por fin se ponga las pilas y trabaje junto con el Ayuntamiento para perseguir esta actividad ilegal", para pasar a poner el foco en el Plan municipal Reside, que "ordena esta actividad" aunque lo han tenido que hacer "sin la ayuda de las Administraciones del Estado, que siempre se han puesto de perfil".

"Con la sanción lo que demuestra es que nos había engañado a todos diciendo que no tenía competencias y que no podía hacer nada, dado que ahora resulta que sí las tiene. Nos parece una buena noticia que se persigue a las VUT ilegales. Lo estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Madrid, desde la Comunidad de Madrid y faltaba la Administración General del Estado", ha concluido.