Carabante invita a la vecindad del hostal del Parque de las Avenidas a recurrir a la vía civil

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha "dado la cara" ante los vecinos del entorno del hostal en Parque Avenidas, del que tienen "sospechas" de que pudiera albergar a personas migrantes - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha invitado a la vecindad del hostal del entorno del Parque de las Avenidas, en el distrito de Salamanca, a explorar la vía civil mientras el Ayuntamiento estudia las alegaciones del propietario

Desde la Casa de Campo, donde ha recibido a las ovejas que protagonizarán la Fiesta de la Trashumancia del domingo, Carabante ha recordado que el Ayuntamiento, en base a sus competencias, dictó una orden de cese de la actividad, de la que se dio traslado al propietario para que hiciera las alegaciones que correspondieran y que están siendo estudiadas por el Consistorio.

Además dieron traslado tanto de la petición de licencia como del resto de las actuaciones a los vecinos para que pudieran presentar alegaciones, "una cuestión que no es obligatoria, pero que en este caso se ha hecho para que no se vulnere ningún derecho y para que los vecinos pusieran de manifiesto sus opiniones". El Ayuntamiento también las está valorando.

Esa es la razón por la que el Consistorio todavía no ha otorgado la licencia de actividad. "Si este local presta servicio lo estará haciendo de manera ilegal y, en su caso, será sancionado y se dictará la orden de precinto de este hostel al finalizar el procedimiento", ha advertido.

Si cumpliera todas las condiciones se le tendrá que otorgar la licencia de actividad, "como es lógico", y luego tendrá que ser ratificada por la Comunidad de Madrid, que es quien verifica que las condiciones de la prestación del uso turístico se cumplen. "Nosotros damos una licencia urbanística y la Comunidad de Madrid lo que hace es verificar las condiciones de hospedaje", ha resumido.

"EL AYUNTAMIENTO ESTÁ ENCIMA DE ESE EXPEDIENTE"

Borja Carabante ha enviado un mensaje de tranquilidad a la vecindad porque "el Ayuntamiento de Madrid está encima de ese expediente, actuando con plena transparencia, dando traslado a los vecinos para puedan hacer las alegaciones que consideren.

Y, "en todo caso, los vecinos tienen otra vía, no sólo la administrativa del Ayuntamiento de Madrid, sino también la civil". Esto es así porque los estatutos de su comunidad de vecinos "impiden el establecimiento de este tipo de actividad".

"Yo estoy seguro que en la vía civil, si alegan esta circunstancia, también se puede actuar y, por tanto, animo a los vecinos a que no sólo vayan al contencioso sino que también actúen por la vía civil".