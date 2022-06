Carabante, que no se siente traicionado por Cs, asegura que no se extralimitó y que le refrenda la Oficina Antifraude

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha asegurado que no se siente traicionado por Cs, que no se extralimitó en sus funciones y que él ha sido refrendado tanto por la Oficina contra la Corrupción y el Fraude como por el Comité de Ética de la EMVS.

La comisión de investigación por el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz, Ayuso con recursos municipales ha concluido que se pusieron "obstáculos para conocer la verdad", señalando veladamente al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que el presidente de la EMVS, Álvaro González, incumplió el código ético de la empresa, y que Carabante se extralimitó de sus funciones.

Esta comisión ha finalizado con la aprobación de un dictamen transaccionado de conclusiones apoyado por mayoría por Más Madrid, PSOE y Cs, con la abstención del Grupo Mixto y el rechazo de PP y Vox.

Dos más han sido los dictámenes que se han presentado, aunque no han conseguido ser aprobados en la última sesión de la comisión, el del Grupo Mixto y el del PP, formaciones que los mantendrán vivos para su defensa en el Pleno del mes de junio.

"DESDE EL AYUNTAMIENTO NO SE ESPIÓ"

"Con la comisión quedó acreditado, a través de las comparecencias y muy especialmente a través de la documentación remitida, que desde el Ayuntamiento no se espió, no se contrató a ninguna empresa de detectives y que se actuó correctamente, como determina tanto la Oficina contra el Fraude y la Corrupción, aprobada por Manuela Carmena con el mismo responsable que está en la actualidad, como la Comisión de Ética de la EMVS", ha contestado a la prensa el delegado de Medio Ambiente desde el parque Garrigues Walker.

Dicha comisión ética "dijo que se actuó de la manera correcta tanto el presidente, como el consejo de administración, como todas las personas que participaron. Esa es la realidad que ha quedado acreditada en la comisión".

CS TENDRÁ QUE EXPLICAR SU APOYO A LA TESIS DE LA IZQUIERDA

Después de que ayer su socio de Gobierno, Cs, sacara adelante el dictamen de conclusiones con Más Madrid y PSOE, Carabante ha declarado que son los 'naranja' quienes "tendrán que explicar el motivo por el que apoyan la tesis de la izquierda".

Preguntado sobre si se siente traicionado por Ciudadanos, Carabante entiende que los de Begoña Villacís tengan esa opinión, que no comparte, como "tampoco la Oficina Antifraude y el Comité de Ética". "Pero no me siento en absoluto defraudado", ha asegurado, aunque se trate de una tesis que no puede compartir "nadie que lea con rigor y objetividad la documentación remitida o que haya escuchado con rigor y objetividad las comparecencias".

En todo caso, él puede explicar la posición del Grupo Popular y Cs tendrá que explicar la suya, que no puede compartir porque sería tanto como "asumir la tesis de la izquierda, especialmente asumir las conclusiones que ya tenían escritas antes de la comisión".

"También queda acreditado que la comisión al final no nos ha servido para mucho porque esas conclusiones ya estaban escritas antes de que se celebrase la comisión", ha insistido el delegado. "Yo no me he extralimitado. A mí lo único que me importa es el dictamen de la Oficina contra el Fraude, que dice que no hubo ni corrupción, ni mala fe ni mala actuación y especialmente la Comisión de Ética de la EMVS, que sí hace referencia a la reunión en la que participé y dice que se actuó correctamente", ha destacado.

El titular de Medio Ambiente y Movilidad ha subrayado que el Comité de Ética avala que "no hay nada reprochable", ni en su actuación ni en la de ningún concejal del equipo de Gobierno. "Y eso es lo que nos debe valer porque el resto de la comisión fueron fuegos de artificio dado que las conclusiones ha quedado claro que estaban escritas al ser lo mismo que dijo la izquierda antes de esa comisión", ha argumentado.

"Parece que no han leído ni un solo de los documentos ni han escuchado a los comparecientes. Yo di explicaciones a todas las preguntas. Quedó acreditado que no se espió a la presidenta de la Comunidad en el Ayuntamiento y que no se destinó ni un solo euro público a esa actuación", ha insistido.

"HICIMOS LO CORRECTO"

"Hicimos lo correcto: nos llegó un rumor, pusimos de manifiesto que nos tomábamos en serio ese rumor, a pesar de que el dictamen de la Comisión de Ética dijera que no tenía fundamento, le dimos importancia e hicimos las averiguaciones que corresponden preguntando a los presuntos implicados, que negaron los hechos, como también lo negó el detective. Se verificó que no existía un solo euro público para contratar detectives y se concluyó que aquí no había nada", ha enumerado.

Y es "lo mismo que ha concluido el responsable de la Oficina contra el Fraude, creada por Manuela Carmena, lo mismo que ha dicho el Comité de Ética de EMVS, con los mismos miembros" de la etapa de la exalcaldesa.

LO QUE DICE EL DICTAMEN DE CONCLUSIONES APROBADO

En un extenso documento de 16 páginas, el dictamen de conclusiones que ha sido aprobado por mayoría apunta que "ha quedado fuera de toda duda que la comisión de investigación tenía causa más que suficiente para su creación, al existir dudas razonables sobre si había habido un uso indebido de medios públicos para espiar a familiares de Díaz Ayuso o bien un intento".

El informe concluye que el presidente de la EMVS, el concejal delegado de Vivienda, Álvaro González, incumplió el Código Ético de la empresa "al iniciar una investigación no siendo competente para ello".

Esta medida "está reservada en exclusiva al Comité de Ética a través del canal de denuncias, donde debería haberse personado él mismo como denunciante, David Fernández como denunciado, figurando como denuncia la información recibida de intento contratación de una agencia de detectives para fines totalmente ajenos a la EMVS".

Además el presidente de la EMVS "no informó más que al alcalde, al delegado de Movilidad y Medio Ambiente, y al Consejero Delegado de EMVS, sin dar cuenta como debería al consejo de administración".

El dictamen transaccionado incorpora que el concejal delegado de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, "se extralimitó en sus funciones y competencias acompañando al delegado de Vivienda a la reunión en la sede de la EMVS, dependiente del Área Delegada de Desarrollo Urbano".

Allí, "además de interrogar a un empleado de esta empresa pública, su jefe de prensa, en relación con los hechos preguntó y fue informado de los estados contables y administrativos en relación con la posible contratación de detectives para fines completamente ajenos a los de la EMVS".