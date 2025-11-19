Carabante recuerda que los tuk-tuk se encuentran en "un limbo legal" y que Ayuntamiento trabaja para su regulación

Archivo - Un vehículo tuk tuk realiza un recorrido turístico por el entorno de la Plaza de España, en una imagen tomada la pasada semana. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha recordado que los tuk-tuk que circulan por Madrid se encuentran "en un limbo normativo" y que el Ayuntamiento continúa trabajando con Comunidad para buscar una fórmula para su regulación.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios durante la presentación del proyecto del Centro de Atención Integral de Cuidados Paliativos Pediátricos (CAPI)de la Fundación Porque Viven, donde ha señalado la complejidad de este tipo de transporte, al no tratarse de "un servicio regular de viajeros, ni un taxi, ni una VTC".

"Estamos trabajando con el área delegada de Turismo y también con la Vicealcaldía y el área de Seguridad junto con Movilidad para determinar un protocolo y unas instrucciones de cumplimiento de las actividades en relación al tuk-tuk", ha subrayado Carabante.

Además, ha remarcado, que los tuk-tuk pueden circular por la ciudad de Madrid, pero tiene que hacerlo conforme al reglamento de circulación y por tanto, "no puede estacionar en muchos de los lugares en los que está estacionando ahora y que son muy visibles", como alrededor del mercado de San Miguel o en la puerta del Palacio Real.

El delegado ha subrayado que agentes de Movilidad han llevado a cabo ya dos campañas de inspección y sanción a los tuk-tuk que infringen las normas. En concreto, el Ayuntamiento ha interpuesto hasta 148 sanciones a tuk-tuks en su primera campaña, puesta en marcha del 31 de marzo al 6 de abril, que se reeditará con carácter periódico, con sanciones por contravenir el reglamento de circulación que van desde los 90 hasta los 200 euros.

"La regulación de los tuk-tuks buscará evitar la ilegalidad de que actúen como transporte de viajeros, no limitándose a una función meramente turística", ha destacado Carabante.