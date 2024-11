Carabante reivindica el "desmantelamiento" de Madrid Central, "una política fracasada de la izquierda"

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Borja Carabante, ha reivindicado este martes el "desmantelamiento" de Madrid Central, una "política fracasada de la izquierda", mientras ha defendido la estrategia de zonas de bajas emisiones (ZBE) de Madrid 360.

"No cabe duda que Madrid 360 alcanzó el objetivo porque ha cumplido la directiva europea, que era el primer objetivo que perseguía, pero a ustedes esto les da lo mismo", ha criticado Carabante desde el Pleno de Cibeles en respuesta a la concejala del PSOE Emilia Martínez Garrido, quien le ha pedido impulsar los instrumentos necesarios para hacer frente a los efectos de la emergencia climática.

Considera que lo que subyace de las propuestas de la izquierda es "un dolor político profundo" porque no han entendido que "la bandera de la sostenibilidad no era una bandera que tenían que enarbolar en solitario" y que las políticas de medio ambiente no son "monopolio de la izquierda".

"Lo que podemos decir hoy es que es un gobierno del Partido Popular el que ha cumplido la directiva europea después de 13 años de incumplimiento. Es un Gobierno del Partido Popular el que hoy puede decir que las 24 estaciones de la ciudad y es un Gobierno del Partido Popular el que puede decir que hemos reducido en 39,4 la contaminación en nuestra ciudad", ha defendido el delegado.