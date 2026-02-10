Carabante señala que la Ordenanza de Movilidad Sostenible ha recibido unas 200 alegaciones, "menos de las esperadas"

Archivo - Una señal en el suelo marca la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) que entra en vigor este miércoles, a 22 de septiembre de 2021, en Madrid, (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha señalado que el Ayuntamiento de Madrid ha recibido en torno a 200 alegaciones a la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, "menos de las esperadas" a un texto que espera llevar a debate al Pleno de Cibeles en marzo o abril.

"Es verdad que muchos de ellos muy voluminosos que están siendo estudiados por parte de los servicios técnicos. La previsión que tenemos en relación a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es aprobarla en Junta de Gobierno el mes de marzo para poder elevarlo al mes de marzo o abril al Pleno, también para su aprobación definitiva y que por tanto entre en vigor", ha trasladado en declaraciones a los medios tras la reunión de la Comisión de Control y Seguimiento del Ruido.

En este sentido, el delegado ha explicado que la ZBE "consolida" el modelo del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, con el que se concilia "las necesidades de movilidad con la necesidad de mejorar la calidad del aire".

Sobre el contenido de los escritos, Carabante ha destacado la reducción del número de alegaciones respecto a la anterior ordenanza (2.500), y ha desgranado que algunos se centran en las ZBE, otros en la limitación de los vehículos y también al servicio de estacionamiento regulado (SER).

"En algunos casos lo que piden es que lo retiremos de la ordenanza y en otros casos que lo incorporemos a la ordenanza, pero en todo caso hasta el mes de marzo no tendremos contestación a esas alegaciones", ha recalcado.

Además, Carabante ha señalado que espera que la nueva ordenanza de Movilidad Sostenible se apruebe antes de que llegue el fallo judicial del Tribunal Supremo a raíz del recurso presentado por Vox, para añadir que el nuevo texto incorpora un informe de impacto económico. "Si lo aprobamos antes de que el Supremo tome la decisión, pues ya queda sin efecto esa sentencia y, por tanto, entraría en vigor a zonas de transmisiones en el mes de marzo", ha subrayado.

Finalmente, ha compartido la satisfacción del Gobierno de Almeida con esta nueva ordenanza, que "ha generado menos controversia" entre la ciudadanía. "Creo que todo el mundo ha sido capaz de contrastar que ha sido un modelo de éxito y unas medidas que han alcanzado ese objetivo. Seguramente ese sea el principal motivo que se hayan reducido de una manera tan notable las alegaciones respecto al texto anterior", ha concluido.