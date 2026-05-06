Carabante sigue estudiando la posibilidad presupuestaria de ampliar el soterramiento de la A-5 hasta la M-40

Archivo - Obras de soterramiento de la A-5 - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, sigue estudiando la posibilidad técnica, concretamente presupuestaria, de ampliar el soterramiento de la A-5 hasta la M-40, un proyecto que considera "necesario hacerlo".

En una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press, Carabante mantiene que se abrirá al tráfico el túnel de la soterrada A-5 en diciembre para comenzar inmediatamente después la urbanización de la superficie.

Las obras continúan "a muy buen ritmo", ha valorado Carabante, que ha definido estos trabajos de infraestructura como "los más importante que se han llevado a cabo a lo largo de la ciudad de Madrid desde Madrid Río", sin obviar su complejidad, con todo lo que va por debajo de la superficie, desde tuberías a cableado telefónico, hasta los 100.000 coches en superficie teniendo en cuenta que es un tramo de autopista urbano, en el que "los ciudadanos tienen que seguir entrando y saliendo de las casas, tienen que seguir cruzando esa avenida tan importante".

El salto hasta la M-40 se contempla por parte del Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida ya de cara a una siguiente legislatura, con un proyecto de soterramiento "muy complicado y que desde el punto de vista económico es incluso más importante" .

"Lo que tenemos que ver es esa posibilidad técnica, sobre todo si es posible hacerlo desde el punto de vista presupuestario. Nuestra vocación era hacerlo hasta la M-40 y creo que es necesario hacerlo porque todas esas vías de entrada a las ciudades requieren también un cambio", ha argumentado el delegado. Madrid ya "no está en una vocación radial", ha diagnosticado Carabante, que ha defendido que se trata de "modificar esas grandes avenidas para hacerlas más amables, más sostenibles".

Para hacer posible un proyecto con una "extraordinaria envergadura desde el punto de vista presupuestario" el Ayuntamiento "depende del Ministerio de Fomento, que está con el desarrollo de la Operación Campamento, y requiere la colaboración, a ver si entre todos se es capaz de cofinanciar esa actuación".