Studio Ghibli, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026

OVIEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

El estudio de animación japonés, Studio Ghibli, ha sido galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026. El jurado ha leído el fallo a las 12.00 horas en el Hotel Eurostars de la Reconquista de Oviedo.

El estudio es conocido por sus largometrajes animados y también ha producido varios cortometrajes, comerciales de televisión y una película para televisión. Fue fundado el 15 de junio de 1985 por los directores Hayao Miyazaki e Isao Takahata y el productor Toshio Suzuki, después del éxito de la película de anime de 'Topcraft Nausicaä del Valle del Viento' (1984). Studio Ghibli también ha colaborado con estudios de videojuegos en el desarrollo visual de varios videojuegos.

Este premio es el segundo de los ocho galardones internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias y que cumplen con esta su XLVI edición. Optaban un total de 48 candidaturas de 20 nacionalidades.

Los Premios Princesa de Asturias están destinados, según señala su Reglamento, a galardonar "la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones en el ámbito internacional". Conforme a estos principios, el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades se concederá a "la labor de cultivo y perfeccionamiento de las ciencias y disciplinas consideradas como actividades humanísticas y de lo relacionado con los medios de comunicación social en todas sus expresiones".

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