Carlos Garcés, nuevo director titular de la Banda Sinfónica Municipal

El nuevo director de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, Carlos Garcés - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Carlos Garcés será el nuevo director titular y artístico de la Banda Sinfónica Municipal a partir de la próxima temporada, en sustitución de Jan Cober que deja su puesto después de seis años al frente.

Según recoge el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, Garcés ha sido galardonado como mejor director de orquesta del año 2011 por The Chinnart Awards Committee en su gira con la Orquesta de Palencia por China, así como mejor director en el Certamen CaixaBank para Orquestas en 2017.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha expresado la "ilusión" de incorporar a Garcés como nuevo director de la Banda Sinfónica Municipal, "una de las grandes instituciones culturales de Madrid y una referencia de excelencia musical". Según Rivera de la Cruz, "su talento, experiencia y capacidad artística contribuirán a seguir acercando la música de calidad a todos los madrileños y a reforzar el prestigio de una formación centenaria".

Por su parte, Garcés ha reconocido que "es un inmenso honor" convertirse en el nuevo director titular, "siguiendo la estela de históricos maestros como Villa, Sorozábal, Arambarri, García Asensio o Cober". Asimismo, ha afirmado que llega "con mucha ilusión y con el firme compromiso de seguir haciendo de esta querida banda municipal un patrimonio vivo de todos los madrileños".

Natural de Soria y diplomado en Magisterio por la Universidad de Valladolid, Garcés se decantó por la dirección orquestal, licenciándose con las máximas calificaciones en el Conservatorio Superior de Música del País Vasco (MUSIKENE), donde estudió bajo la tutela de Enrique García Asensio y Manel Valdivieso. Fue becado para estudiar en el Conservatorio Superior G. B. Martini de Bolonia con Luciano Acocella y, posteriormente, realizó un Máster en Dirección de Orquesta en el prestigioso Conservatorio CODARTS de Rotterdam.

Entre 2014 y 2024, Garcés fue director titular y artístico de la Banda Sinfónica Santa Cecilia de Cullera que, en 2024, le concedió el Escudo de Oro, máximo galardón de la institución. Desde diciembre de 2025, es el director titular y artístico de la Banda Filarmónica Beethoven de Campo de Criptana, con la que ha ganado en abril de 2026 el LXXVIII Certamen Nacional de Bandas Ciudad de Cullera. Esta titularidad la comparte desde mayo de 2026 con su puesto de director asociado de la banda La Pamplonesa.

A lo largo de su carrera, ha dirigido, entre otras, las orquestas de RTVE, de la Comunidad de Madrid, de Valencia o la Sinfónica de Castilla y León. También ha estado al frente de agrupaciones extranjeras como Boston Philarmonic Youth Orchestra (Estados Unidos), la Orquesta de la Ópera de Rouen (Francia), la Orquestra ARTAVE (Portugal) o Aulos Sinfonisches Blasorchester (Suiza).

Ha grabado varios discos, entre los que destacan la Sinfonía nº 1 NVMANCIA de Josep Vicent Egea junto con la Orquesta Lira Numantina de Soria, galardonado con el Disco de Oro de la revista especializada Melómano; la banda sonora de Bajo la piel de lobo, con la Orquesta del Principado de Asturias; Symphonic Christalis, con la Orquesta Oviedo Filarmonía, y Monográfico de Rafael Talens, con la Banda Sinfónica Santa Cecilia de Cullera. En 2024, presentó su último disco con Aulos Sinfonisches Blasorchester de Suiza.