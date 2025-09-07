'Carmen, nada de nadie': Retrato teatral de Carmen Díez de Rivera, la mujer que rompió moldes en la Transición

Archivo - El Teatro Pavón inaugurará nueva temporada el 2 de septiembre con un retrato de la jefa de gabinete de Adolfo Suárez - SERGIO PARRA - Archivo

El momento más impactante de la obra revive el enfrentamiento con Suárez tras los atentados del despacho de abogados de Atocha en 1977

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatro Pavón ha inaugurado temporada con la obra 'Carmen, nada de nadie', un montaje que recupera la figura de Carmen Díez de Rivera, jefa de gabinete de la Presidencia del Gobierno durante la Transición. Fue la primera mujer en ocupar ese cargo con el Gobierno de Adolfo Suárez en un momento decisivo para la historia de España.

La obra, escrita por Francisco M. Justo Tallón y Miguel Pérez García --premiada con el Llàntia a la mejor autoría en los Premios José Estruch--, está dirigida por Fernando Soto y protagonizada por Beatriz Argüello, junto a Oriol Tarrasón, Ana Fernández y Víctor Massan.

Díez de Rivera jugó un papel fundamental en los primeros pasos hacia la democracia. Impulsó la legalización del Partido Comunista así como la lucha por las libertades democráticas en España.

"Siempre es un reto ponerse en la piel de alguien que ha existido. Es una responsabilidad, pues hay que conocer la historia de esa persona e intentar penetrar en su misterio. Carmen para mí está siendo el descubrimiento de una mujer fascinante", señala a Europa Press Beatriz Argüello, que asume el papel de esta mujer que el escritor Francisco Umbral bautizó como "musa de la Transición".

La función también retrata su lado más personal. Hija ilegítima de Ramón Serrano Suñer, cuñado de Carmen Polo y ministro durante la dictadura franquista, Díez de Rivera creció marcada por el desencanto de la clase aristócrata a la que pertenecía.

"La obra es un recorrido por la cara pública de Carmen y su papel determinante en los meses de la Transición, pero también de su lado más íntimo, marcado por el trauma que sufrió de adolescente al conocer que no podía casarse con el chico al que amaba, por ser hermanos por parte de padre", relata Argüello.

Uno de los momentos más sobrecogedores de la obra revive el enfrentamiento con Adolfo Suárez tras los atentados del despacho de abogados de Atocha en 1977. Díez de Rivera insistió en que el funeral debía celebrarse de manera pública por las calles de Madrid, frente a las reservas del presidente.

"Me emociona mucho la escena que tienen Suárez y Carmen después de los atentados. Es estremecedora. Se dice que se oían los gritos desde el despacho en la Moncloa", relata Argüello.

Por su parte, el director Fernando Soto explica que el mayor reto que le supuso la obra era no caer en la tentación del 'biopic'. "Lo importante era mostrar cómo imaginamos que se vivió la tensión de esa época a nivel emocional, personal, social y político", expresa a Europa Press.

Entre escena y escena, la música de Cecilia, con su tema 'Nada de nada', funciona como un hilo conductor del montaje. "Buscábamos un tema madre, y este resultó representativo de muchos aspectos que se tratan en el texto", apunta Soto.

Aunque el peso dramático recae en Argüello, el director insiste en la fuerza colectiva del montaje: "Aunque textualmente haya protagonistas, en el escenario todo es coral. La pieza más pequeña es imprescindible. Lo miro como un todo", afirma.

De este modo, 'Carmen, nada de nadie' recupera así la memoria de esta pionera "olvidada" con los años. "En este país tenemos la fea costumbre de olvidar, y si es una mujer, mucho más. Lo que sí sigue vivo son los ideales que defendía", apunta el director a Europa Press.

Una opinión que comparte Argüello. Para la actriz, su vigencia es incuestionable: "Carmen es muy especial para mí, primero porque ha estado aquí entre nosotros hasta hace muy poquito tiempo, y segundo porque es un referente femenino muy importante para toda la sociedad y en especial para las mujeres", asegura.

El montaje, hasta el 14 de septiembre en el Teatro Pavón de la capital, busca abrir interrogantes al espectador. "Espero que el público se lleve preguntas, muchas preguntas, y que reflexione sobre la responsabilidad que tenemos como ciudadanos en este mundo de extremismos y barbaries", explica Soto.

Para concluir, sobre por qué el público no debería dejar pasar la oportunidad de verla, Argüello añade: "Es una obra que emociona tanto a quienes vivieron la Transición como a los jóvenes, que salen queriendo saber más sobre Carmen Díez de Rivera. Ya solo por eso merece la pena".