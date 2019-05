Carmena anuncia 3.000 pisos de rentabilidad limitada en 30 parcelas y una ordenanza de emergencia habitacional

Publicado 06/05/2019 15:21:52 CET

Son dos los grandes proyectos que Más Madrid tiene en el capítulo de urbanismo: "Campamento y regular el sureste de Madrid para que sea lo que deba ser"

La alcaldesa de la capital y candidata de Más Madrid, Manuela Carmena, ha anunciado una propuesta de ordenanza de emergencia habitacional y un proyecto para construir 3.000 viviendas de alquiler social y rentabilidad limitada por parte de cooperativas y empresas en una treintena de parcelas municipales. Se les concedería derecho de superficie entre 50 y 75 años para levantarlas en base a unas condiciones y precio tasados por la Administración municipal.

En el caso de empresas, se trataría de promotoras y gestoras dedicadas al alquiler, no a la venta, y en el que caso de cooperativas, no se permitiría la división horizontal, de manera que si el adjudicatario inicial vende, el comprador tendría que subrogarse en las mismas condiciones.

Tras el debate organizado por el Grupo Prisa para El País y la Cadena Ser, Carmena ha indicado que cada parcela albergaría entre 30 y 300 viviendas con una superficie media de 60 metros cuadrados aproximadamente, correspondiente al tipo de vivienda que tiene mayor demanda.

Un mínimo del 60 por ciento de las viviendas serían de alquiler concertado por debajo de mercado), un máximo de un 30 en alquiler libre y una cesión al Ayuntamiento de viviendas destinadas a atender la emergencia social que en ningún caso podría ser inferior al 7 por ciento.

Más Madrid se marca como objetivo lanzar, adjudicar los concursos y otorgar las licencias en un plazo máximo de 18 meses, por lo que las viviendas deberían estar listas en un plazo de entre 18-24 meses, es decir en 2022.

3.377 VIVIENDAS YA EN CONSTRUCCIÓN

En el debate municipal, Carmena ha apostillado que desde el Gobierno se han parado los desahucios públicos, aunque ha reconocido que sigue habiendo algunos. También ha recordado, con la mirada puesta en el candidato del PP, José Luis Martínez Almeida, que quien tiene la competencia en materia de vivienda es la Comunidad, lo que le ha llevado a contrastar las 3.377 viviendas que está construyendo el Ayuntamiento con la "nada prácticamente" del Gobierno regional.

En el mismo debate ha sacado pecho por Madrid Central y, dirigiéndose a PP y Cs, ha aclarado que todos los comercios de la zona han aumentado sus ventas, según un informe del Ministerio de Economía, excepto las farmacias y las perfumerías. Sobre Madrid Central ha anunciado su intención de que las pantallas aporten datos permanentemente.

También ha defendido la bajada de la contaminación en el cómputo general --en 2018 se registró la mayor caída-- aunque haya habido picos coyunturales en algunas estaciones por cuestiones climáticas. En estos resultados influyen directamente las medidas de movilidad ya puestas en marcha, que han promovido una bajada del 6 por ciento en el uso del transporte privado y un aumento del 12 por ciento en el transporte público. En este bloque de movilidad, la candidata ha explicado que tiene abono transporte, como es bien sabido por sus viajes al trabajo en Metro, y su propia bicicleta.

CAMPAMENTO Y EL SURESTE

En el capítulo de Urbanismo, son dos los grandes proyectos que Más Madrid tiene: "Campamento y regular el sureste de Madrid para que sea lo que deba ser". Manuela Carmena ha defendido que con la política llevada a cabo en estos cuatro años se ha conseguido dar vida a grandes proyectos urbanísticos llamados a la paralización, como el Mahou Calderón, el Bernabéu, el Wanda o Madrid Nuevo Norte.

"Lo más importante es acabar con esa paralización y que dirijamos nosotros la configuración (urbanística)", ha declarado tras poner el acento en la necesidad de dirigir el urbanismo según el beneficio general. Se trata de ir hacia "un urbanismo en el que haya equilibrio" y que se demuestra con acciones ya ejecutadas, como el Plan Mad-Re.

"Madrid está maravilloso, muy limpio y bonito. Y no pasan esas cosas terribles que dicen (sus compañeros de debate), que parece que bajas un minuto a hacer un recado y te han okupado la casa. Es lo que vamos a hacer y lo que ya hemos hecho. No hay más que pasear", ha declarado.

CIUDAD DE LA JUSTICIA EN NUEVO NORTE

Madrid Nuevo Norte no podía falta a este debate y Carmena ha recordado que el plan Chamartín fue descartado en favor de éste, que nace "en beneficio de Madrid porque la ciudad no puede tener esa herida después de 25 años". La zona requiere "una estación nueva, la posibilidad de tener 4.000 viviendas que se necesitan y poner de una vez la Ciudad de la Justicia" porque "es una vergüenza" que hoy no sea más que la sede de una importante "cantidad de conejos" cuando este equipamiento "hace falta".

En el bloque de economía, Carmena, que ha confesado que paga 900 euros de IBI, ha defendido la "eficacia en el gasto" del que han hecho gala en el mandato. "Lo hemos demostrado y tenido", ha resumido, después de contrastar la reducción de la deuda en Cibeles con el incremento de la Casa de Correos. A la oposición le ha reprochado que digan que el Gobierno municipal no ejecuta y prueba de que sí lo hacen son las viviendas o las once escuelas infantiles. "¿Cuántas ha hecho la Comunidad? Ninguna", ha lanzado.

Tampoco ha dejado de lado su faceta como delegada de Cultura. "A la cultura hay que subvencionarla", ha abogado. Y hacerlo mediante subvenciones en concurso. En cuanto al deporte, Manuela Carmena ha señalado que quieren que el Open de Tenis continúe en Madrid. "Y lo vamos a ampliar", ha anunciado. Sobre el Orgullo, Más Madrid plantea seguir convirtiéndolo "en la fiesta especial de Madrid".

La limpieza ha sido otra de las cuestiones que ha pasado por la sede del COAM. "Madrid está más limpia de lo que estaba", ha asegurado, algo que se ha conseguido con unos contratos, "imposibles de rescindir", "que no eran buenos porque se hicieron a la baja y renunciando a que determinados barrios tuvieran la misma limpieza".

MADRID PROGRESISTA, SOLIDARIA, PARTICIPATIVA Y CREATIVA

En su minuto de oro, Manuela Carmena ha deseado continuar al frente del Ayuntamiento de Madrid otros cuatro años "para seguir siendo la ciudad más progresista del mundo". Y esto le ha llevado a mostrar su preocupación por el hecho de que "desde sectores del frentismo critiquen el progreso, que es lo que da más calidad de vida". La ciudad, ha continuado, debe seguir siendo progresista, solidaria, participativa y creativa.

Tras el debate, Carmena ha trasladado a la prensa que ha sido un debate interesante pero que "es una pena que no se pueda profundizar sobre la situación actual de la ciudad", con "datos consensuados", porque "cualquier proyecto que se esté perfilando sobre la situación de la ciudad que no es la correcta no va a dar buen resultado".