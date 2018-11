Carmena dice que el arranque de Madrid Central es "inevitable" y que empezarán a sancionar en febrero

Publicado 25/11/2018 11:12:28 CET

Es "una consecuencia de las APR, concebidas desde la política de Gallardón". Por eso le resulta "curioso" que la derecha lo atribuya a una ideología de la izquierda

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha definido como "inevitable" la puesta en marcha de Madrid Central --en pruebas desde el 30 de noviembre-- y ha subrayado que las sanciones comenzarán a imponerse en febrero

La regidora, en una entrevista en El País, recogida por Europa Press, recuerda que Madrid Central es "una consecuencia de las Áreas de Tráfico Reducido, concebidas desde la política del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón". "Por eso es tan curioso que ahora parezca que es algo que hace un Gobierno progresista, que la derecha atribuye a una ideología de la izquierda", ha planteado.

"Es un tema inevitable, gobierne la derecha o la izquierda, porque si no, no se puede vivir en las ciudades, hay un nivel de insalubridad tan inaceptable como cuando el agua no se depuraba", ha subrayado. Asegura que no les preocupa mucho que el proyecto arranque tan cerca de las elecciones porque el objetivo no puede ser ganarlas sino "hacer las cosas bien".

Sobre aquellos que piensan que no habrá multas hasta que no pasen los comicios, la alcaldesa contesta que eso le dicen en el Pleno y que siempre piensa lo "mal pensados" que son.

"A mí ni se me había ocurrido. Lo que hemos dicho es: vamos a poner dos meses y medio para que la gente vaya aprendiendo qué hay que hacer. Soy partidaria de que las leyes tengan una época de ensayo, y después se consoliden", ha señalado antes de referirse al periodo en pruebas, donde se informará y avisará, antes de multar.

Será en febrero cuando se empezará a sancionar, después de asegurarse de que todas las cámaras funcionen bien. "Yo acabo de mandar una carta a todos los vecinos y les digo que vamos a ir evaluando y que nos interesan mucho sus opiniones", ha terminado.