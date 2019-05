Carmena dice que la victoria de los que hablan de Reconquista "no va a pasar" porque Madrid "es demasiado avanzada"

Publicado 07/05/2019 16:22:24 CET

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Más Madrid a la Alcaldía, Manuela Carmena, ha querido "tranquilizar" al presentador de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez, diciendo que la victoria de los que hablan de "la Reconquista e Isabel la Católica", esto es, Vox, "no va a pasar" porque la ciudad "es demasiado avanzada, es una punta de lanza".

Minutos antes de comenzar el 'entredebate' de 'Todo es mentira', el programa de Risto Mejide en Cuatro, Carmena ha estado charlando con Jorge Javier Vázquez, a quien le ha trasladado que ella no es una profesional de la política sino que se presentó a una primera elección y ahora a la reelección "para echar una mano".

No entiende por qué el resto de partidos no han querido debatir con ella y asegura que no cree que sea porque le tengan miedo. "Si soy una señora muy tranquila", ha bromeado. Lo que quiere es debatir allí donde sea posible para optar de nuevo a la Alcaldía para seguir trabajando para que "Madrid sea más especial y dé mucha envidia".

Preguntada por la propuesta de Vox para expulsar la fiesta del Orgullo a la Casa de Campo, la candidata cree que esto no podrá ser apoyado "por nadie que de verdad sepa lo que significa Madrid". "No des ideas", ha bromeado cuando Jorge Javier Vázquez le ha transmitido su temor a que Vox acabe por imponer letras 'M de maricas' en las solapas.

Le ha prometido que, si vuelve a ser alcaldesa, tendrá su café y magdalenas. Por su parte, Vázquez le ha confirmado que la va a votar el próximo 26 de mayo y ha ofrecido también sus balcones para poner las banderolas de Más Madrid.